Mamá de Octavio Ocaña acusa al padre del actor de amenazarla por ventilar su maltrato e infidelidad

La familia Ocaña está pasando por momentos complicados. A pocos meses de que se cumplan cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, sus padres, Ana Lucía y Octavio, ya están en proceso de divorcio.

En agosto del 2024, Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor, como su propio padre habían admitido que un distanciamiento familiar. No obstante, este último se dijo confiado en que podrían resolverlo.

Aunque todo apuntaba a una reconciliación, a finales de marzo, Ana Lucía lanzó un enigmático mensaje anunciando que estaba a punto de iniciar una nueva vida. Estas palabras fueron interpretadas como una señal de su inminente divorcio, algo que fue confirmado por la misma madre de Octavio Ocaña hace algunas semanas.

Octavio Ocaña y sus hermana / Redes sociales

Te podría interesar: Mama de Octavio Ocaña revela pelea con su hijo por una novia que lo ponía en su contra

¿Por qué los padres de Octavio Ocaña se están divorciando?

En entrevista con el periodista Michelle Rubalcava, Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña aseguró haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su aún esposo, Octavio Pérez, quien, aparentemente, habría empeorado sus comportamientos agresivos desde la muerte de su hijo, en 2021.

También sostuvo que su pareja por casi 35 años le fue infiel con una exempleada doméstica, con quien actualmente vive y hasta mantiene.

“Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas, me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo. Para creerme ese cuento, pues no”, indicó.

De acuerdo con el testimonio de Ana Lucía, Pérez tenía comportamientos “machistas” y “controladores”, por lo que jamás le permitió trabajar. Debido a esto, busca que se le apoye económicamente, ya que, “a su edad, sería difícil encontrar un buen trabajo”.

Ana Lucía Ocaña “El señor me dijo que mi lugar era en el hogar, que él era el proveedor. Ahora, al ser una mujer dependiente, (buscar sustento) me está costando mucho trabajo. El señor se bajó del barco, me dejó arriba del barco y es estar detrás de él para mi mantenimiento. Al día de hoy, no es el señor que era antes. Se ha vuelto más agresivo, cuesta trabajo hablar con él. Me evade, me manda dinero a cuenta gotas”

Octavio Ocaña / Instagram.

¿Cómo reaccionó el papá de Octavio Ocaña ante las declaraciones de Ana Lucía Ocaña?

Si bien Octavio Pérez, papá del actor, no ha dado declaraciones después de que su divorcio e infidelidad salieran a la luz, su aún esposa, Ana Lucía Ocaña, reveló que se ha vuelto aún más agresivo.

Y es que, aparentemente, a Pérez no le habría gustado nada que Ana Lucía ventilara sus secretos, por lo que le dejó claro que no le daría dinero si seguía con las declaraciones en su contra.

“Sí, levanté la denuncia, pero ahorita que estoy hablando y dando entrevista, y el señor me dice ‘No te voy a dar nada. Sigue hablando, pero no te voy a dar nada’. Así me tiene amenazada”, manifestó en entrevista con Javier Ceriani.

La mamá de Octavio Ocaña dejó claro que, pese a las amenazas, continuará luchando para que su esposo le dé una “pensión alimenticia compensatoria” por todos los años que este, a base de maltratos, le impidió trabajar.

“Es muy amenazador. No tengo miedo. Si quiere intentar algo contra mí (que lo haga). De hecho, sí lo hizo, me dijo ‘ay, no, me voy contra ti’ y fue y habló en un periódico de Tabasco diciendo cosas y buscando personas para decir que lo que digo es mentira. Va tres o cuatro semanas sin darme nada” Ana Lucía Ocaña

Checa: Así se vería Octavio Ocaña a sus 26 años, según la Inteligencia Artificial

¿Mamá de Octavio Ocaña cobra “regalías” por los programas del fallecido actor?

Ana Lucía también aclaró que no vive de las regalías de su hijo Octavio, como Pérez y mucha gente pudieran pensar.

“Me tiene sentenciada de que yo vivo de las regalías de mi hijo. Yo quiero decirte que Octavio dejó sus regalías divididas en dos: para Bertha y para mí. Si Octavio hizo eso, es porque sabía quién era su papá. Lo de Octavio no le pertenece a él. Hasta él me pedía. De las regalías no se vive. No es como para vivir en grande”, concluyó.

Por su parte, Bertha Ocaña, quien también estaba presente en la conversación, dijo que estos pagos “eran esporádicos” y su padre solo lo usa de excusa para “lavarse las manos”.

Mira: Hermana de Octavio Ocaña revela que ya preparan documental sobre la muerte del actor