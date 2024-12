Papá de Octavio Ocaña frustra asalto en Tabasco: el video se hace viral

Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, se convirtió en el protagonista de un acto de valentía al frustrar un asalto a mano armada en una tienda de conveniencia en Tabasco. Este impactante suceso, captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, ha generado reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

El video, que fue difundido por el programa “De primera mano”, muestra el momento en que Octavio Pérez enfrenta sin titubeos a un hombre armado que intentaba asaltar el local. A pesar del evidente peligro, Pérez actuó con determinación para proteger a las personas presentes.

Los padre de Octavio Ocaña no han parado en el caso del famoso con tal de hacer justicia en su memoria / Instagram: @analucianaocaa

El video del asalto y la valiente reacción de Octavio Pérez

La grabación de la cámara de seguridad revela cómo Pérez identificó al presunto asaltante gracias a la alerta de la cajera del lugar. En el clip, se observa al padre del actor encarando al ladrón y exigiéndole que abandonara el establecimiento, sin importar que el delincuente portara un arma de fuego.

En una entrevista para el programa de Imagen Televisión, Octavio Pérez narró lo ocurrido: “Cuando le estoy pagando, la muchacha se pone nerviosa y me dice: ‘Señor Octavio, nos vienen a asaltar’. Entonces, me doy cuenta y voy directo contra él. Traía un arma, pero yo nunca saqué la mía. El arma se saca para usarla, no para vacilar”.

Pérez aclaró que su reacción fue impulsada por su instinto de proteger a quienes se encontraban en el lugar: “A la cajera ya la habían robado un día antes, y no podía permitir que pasara de nuevo. Salí, lo corrí, nunca le apunté con mi pistola. Afuera le dije: ‘A ver, cabrón, ¿qué quieres?’. Se subió a la moto y huyó. Eso fue lo único que hice”.

DPM

El permiso para portar armas y las amenazas contra Octavio Pérez

Uno de los aspectos que ha generado más controversia es el hecho de que Octavio Pérez cuenta con un permiso legal para portar armas. Este permiso, según él mismo ha declarado, es necesario debido a las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos años.

“Traigo arma porque si un ladrón trae arma, ¿por qué uno no la puede portar como mexicano? Tengo un permiso para portar, pero no para matar. Es una portación para defensa personal. Estoy amenazado de muerte y muchas cosas más. Es para mi protección”, declaró.

Esta postura ha abierto un debate en redes sociales sobre el derecho a la autodefensa y la seguridad ciudadana en México. Mientras algunos aplauden su valentía y justifican el uso de armas para protegerse, otros cuestionan si esta medida es la solución adecuada para combatir la delincuencia.

Reacciones en redes sociales y el impacto del caso

El video del enfrentamiento no tardó en viralizarse, generando una ola de comentarios en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. Los usuarios han expresado su admiración por el valor de Octavio Pérez, calificándolo como un “héroe sin capa”. Sin embargo, también hay quienes critican la situación de inseguridad que obliga a los ciudadanos a tomar medidas extremas.

El caso también ha puesto en el centro de atención la problemática de los asaltos en tiendas de conveniencia, un delito recurrente en varias partes del país. De acuerdo con cifras recientes, este tipo de robos ha aumentado de manera preocupante, lo que evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad pública.

El valiente acto de Octavio Pérez no solo evitó un asalto, sino que también ha generado una conversación en torno a la seguridad y la autodefensa en México. Su decisión de enfrentar al delincuente, sin recurrir a la violencia, ha sido motivo de admiración y reflexión.