Gemelas del espectáculo mueren al mismo tiempo: el misterio detrás de su última voluntad a los 89 años

La industria del entretenimiento europeo amaneció de luto tras confirmarse la muerte asistida de las legendarias gemelas alemanas que marcaron la historia del espectáculo desde la década de los 60. Su partida fue anunciada este martes 18 de noviembre por diversos medios alemanes, que detallaron que su fallecimiento ocurrió un día antes, en su hogar en Grünwald, Baviera.

Muere actor / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte asistida de las gemelas Kessler?

De acuerdo con medios alemanes, las gemelas tomaron la decisión conjunta de someterse a un procedimiento de muerte asistida, el cual se permite en Alemania bajo estrictas regulaciones. La información señala que una ambulancia acudió a su residencia en Grünwald el lunes 17 de noviembre; al llegar, los paramédicos realizaron una primera revisión y confirmaron su muerte, descartando cualquier indicio de crimen.

Según la normativa alemana citada por BILD, la muerte asistida solo puede realizarse si la persona es mayor de edad, está plenamente consciente y actúa por voluntad propia. Además, quienes acompañan el proceso no pueden ejecutar directamente el acto letal, sino únicamente asistir al paciente, lo que marca una diferencia legal importante frente a otros países. Medios como Stern añadieron que, en los últimos años, Alice y Ellen habían hablado abiertamente sobre su acuerdo mutuo para partir juntas llegado el momento.

La noticia tomó relevancia no solo por su impacto mediático, sino también por el peso cultural de ambas figuras. Su fallecimiento simultáneo reafirma la unión inseparable que mantuvieron a lo largo de toda su vida, tanto en lo artístico como en lo personal.

Las gemelas habrían llegado a un acuerdo para morir juntas / Captura de pantalla internet

¿Quiénes fueron Alice y Ellen Kessler y cómo alcanzaron la fama mundial?

Nacidas el 20 de agosto de 1936 en Nerchau, Sajonia, las gemelas Kessler iniciaron su carrera artística desde muy jóvenes. Actrices, cantantes y bailarinas, dieron sus primeros pasos en teatros locales antes de ascender a grandes escenarios europeos. Entre 1955 y 1960 trabajaron en el famoso cabaré Lido de París, donde protagonizaron números que conquistaron al público internacional.

En 1959 representaron a Alemania Occidental en el Festival de Eurovisión con la canción “Esta noche queremos ir a bailar”, logrando posicionarse en el octavo lugar. Sin embargo, su verdadero estrellato llegó en la década de los 60, cuando su carisma y disciplina escénica las convirtieron en rostros habituales de la televisión y del espectáculo europeo. Compartieron escenario con figuras como Frank Sinatra y Fred Astaire, lo que aumentó su popularidad en Estados Unidos.

En Italia, las Kessler alcanzaron un éxito arrasador, convirtiéndose en iconos de la cultura pop del país. Su popularidad llegó a tal punto que fueron portada de Playboy a los 40 años, un gesto que reafirmó su estatus de superestrellas europeas. A lo largo de su carrera participaron en producciones teatrales, musicales y programas de variedades, manteniéndose activas hasta sus 80 años. Su última gran presentación fue en el show musical de Udo Jürgens, Ich war noch niemals in New York.

Gemelas Kessler / Redes sociales

¿A quién heredaron su fortuna las gemelas Kessler?

Las hermanas Kessler nunca tuvieron hijos y dedicaron prácticamente toda su vida al trabajo artístico. Durante décadas administraron su patrimonio con cautela, lo que les permitió vivir con comodidad en la gran propiedad de 900 metros cuadrados que adquirieron en su juventud. Tras su muerte, trascendió que su herencia será destinada a diversas organizaciones benéficas.

Según los reportes, sus bienes pasarán a manos de Médicos Sin Fronteras, la Misión para Ciegos CBM, UNICEF, la Fundación Paul Klinger, orientada al bienestar social de artistas y la Fundación Alemana para la Protección del Paciente. Esta decisión se suma a otras disposiciones que ya habían compartido en entrevistas, como su deseo de que sus cenizas reposaran junto a las de su madre Elsa y su perro Yello, tal como estipularon en sus testamentos.

Aunque en los últimos años se mantuvieron alejadas del espectáculo y optaron por una vida más tranquila, las Kessler continuaron apareciendo en especiales televisivos y en entrevistas que recordaban su aportación histórica al entretenimiento. Su muerte marca el final de una era en la farándula europea y deja un legado artístico que seguirá siendo referencia del show business del siglo XX.

