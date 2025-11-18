Muere famosa influencer y cantante tras someterse a una cirugía estética: ¿De quién se trata?

En octubre se confirmó la noticia triste noticia de la muerte de Baby Demoni, una famosa influencer colombiana que fue hallada sin vida en su departamento, días después de someterse a una cirugía estética. La industria digital y del entretenimiento nuevamente se viste de luto tras confirmarse la muerte de una influencer, cantante y presentadora de televisión, quien falleció a los 38 años en Miami, Florida. La noticia fue dada a conocer por su colega y amigo, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que embarga a su equipo y a la comunidad que la seguía. ¿Quién era?

Influencer confesó que la fama y el hate la hicieron recaer en la depresión. / Canva

¿Qué famosa influencer y cantante murió tras someterse a una cirugía estética?

Se confirmó la muerte de la influencer, cantante y presentadora de televisión Xiomara Calderón Santiago, mejor conocida como “la Golda” , quien falleció a los 38 años en Miami, Florida.

Fue “el Molusco” quien dio a conocer la triste noticia sobre el deceso de Calderón, a quien también despidió con un mensaje en el que expresaba el dolor que embargaba a su equipo y la comunidad que la seguía:

Gracias por tanto, Xiomi. Tu ausencia se siente y duele demasiado en el alma, estoy triste con coj0n3s. Te recordaré siempre . Jorge Pabón “el Molusco”

En el mismo post, los comentarios de despedida no se hicieron esperar, miles de fans y colegas reaccionaron a la publicación de Pabón. Aquí algunos de los mensajes:



“Díganme que esto no es cierto”,

“Esto no puede ser real” y,

“No puede ser… tan bien que estaba y tan bien que iba su transformación... tan alégre que era !!”

Te puede interesar: Muere querida empresaria e influencer a los 40 años de edad ¡durante una triple cirugía estética!

Muere Xiomara Calderón “la Golda” / Redes sociales

¿De qué murió Xiomara Calderón Santiago “la Golda”?

Tras la confirmación del fallecimiento de Xiomara Calderón Santiago “la Golda”, algunos medios internacionales reportaron que ella habría presentado complicaciones de salud derivadas de una cirugía estética reciente, aunque la información no ha sido verificada oficialmente por fuentes médicas o familiares.

De acuerdo con dichos reportes, la influencer se encontraba en Miami cuando su estado de salud se deterioró de manera inesperada. Sin embargo, ante el creciente número de especulaciones, Edmarie López Reyes, familiar de Xiomara Calderón pidió respeto y mesura ante los rumores:

Nosotros como familia no tenemos el conocimiento oficial de que fue lo qué sucedió para que estén especulando que si fue la bariátrica, que si fue un ‘pack’ completo (varias operaciones)... Realmente no se puede estar hablando de lo que no sé conoce y de lo que no se sabe. Nosotros que somos la familia inmediata no tenemos el pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Familiar de “la Golda”

Cabe recordar que el año pasado Xiomara se sometió a una cirugía bariátrica como parte de su proceso de pérdida de peso, el cual había documentado públicamente. Tras su fallecimiento, algunos internautas vincularon esta operación a su muerte, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme dicha relación.

Tal vez te interese: Muere influencer de 30 años tras someterse a cirugía para perder peso

Xiomara Calderón “la Golda” / Redes sociales

¿Quién era Xiomara Calderón Santiago “la Golda”?

Xiomara Calderón Santiago “la Golda” nació en Puerto Rico y desde muy joven demostró habilidades para el baile, la música y la conducción. Su popularidad creció exponencialmente gracias a su trabajo en “Molusco TV”, plataforma donde destacó por su energía, autenticidad y sentido del humor.

Además de su faceta como creadora de contenido, también incursionó en la música y la televisión, consolidándose como una figura versátil dentro de la industria del entretenimiento digital hispanohablante.

En redes sociales acumulaba miles de seguidores, quienes encontraban en ella una voz cercana, divertida y honesta. Su proceso de transformación física durante el último año la hizo aún más visible, pues compartió abiertamente sus retos, emociones y metas personales.

Lee: Muere querida cantante tras una cirugía, a los 31 años; su esposo denuncia negligencia médica