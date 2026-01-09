Tragedia en el mundo del espectáculo: muere joven actor y músico a los 24 años tras cruel enfermedad

Luego de la lamentable noticia de la muerte de un famoso streamer tras intentar cumplir “reto extremo” en Año Nuevo , la industria del entretenimiento amaneció de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor y músico de apenas 24 años, cuya carrera iba en ascenso y que había logrado destacar tanto en la actuación como en la escena musical alternativa. La noticia conmocionó a colegas, compañías teatrales y seguidores, quienes no sabían que el intérprete llevaba años enfrentando una enfermedad devastadora lejos de los reflectores.

Mira: Muere conductora a los 49 años tras perder la lucha contra el cáncer; la despiden con desgarrador mensaje

Él fue el actor que dejó inconclusa una telenovela tras su muerte / Canva

¿Quién murió y cómo se confirmó la muerte del actor y músico de 24 años?

La muerte de Siro Ouro, actor y músico de 24 años, fue confirmada oficialmente por su agencia de representación, que lo describió como un creador profundamente comprometido con su arte. En el comunicado, destacaron que su trayectoria estuvo marcada por la honestidad artística y una búsqueda constante, incluso mientras atravesaba una enfermedad complicada.

“Un artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación”, señalaron, subrayando que su vocación abarcó el teatro, el cine y la música, disciplinas que nunca abandonó a pesar de su estado de salud.

Muere joven actor Siro Ouro

Horas después, su padre, el actor gallego Dani Ouro, ratificó la noticia con un mensaje que estremeció al medio artístico por su crudeza y sinceridad. En su publicación explicó que su hijo falleció de madrugada, sin sufrir, tras pasar la Nochevieja en familia.

“Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió”, escribió.

El actor también reveló un detalle íntimo que conmovió profundamente:

“Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue ‘te quiero’”. Dani Ouro

Y cerró con un mensaje que resumió el dolor de un padre ante una pérdida irreparable: “Descansa en paz mi niño. Ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre”.

Te puede interesar: Muere Gerson Leos: Banda MS despide a su tecladista con “El color de tus ojos” en su funeral

Padre de Siro, Dani Ouro

¿De qué murió Siro Ouro y qué enfermedad “cruel” enfrentó durante años lejos del ojo público?

Aunque la familia decidió no hacer público el diagnóstico médico, sí fue claro que Siro Ouro llevaba años enfrentando una enfermedad grave, descrita por su padre como “rastrera, mezquina y cruel”. Se trató de un padecimiento largo, agotador y profundamente desgastante, que el joven artista enfrentó con discreción y fortaleza.

Según relató Dani Ouro, su hijo pudo despedir el año con normalidad, tomó las uvas en casa de su abuela y luego se retiró a su habitación. Horas después, falleció mientras dormía, “sin sufrir”, una información que trajo algo de consuelo a sus seres queridos.

Quienes lo rodeaban aseguran que nunca quiso que su enfermedad definiera su carrera, y que eligió mantenerse activo creativamente hasta donde su cuerpo se lo permitió. En los últimos años continuó participando en proyectos teatrales, audiovisuales y musicales, demostrando una entrega total a su vocación artística.

Lee: Jessica Díaz, actriz de mentiras y excolaboradora en Hoy ¿murió?, Roger González preocupa con publicación

Actor y cantante Siro Ouro

¿Cómo despidieron a Siro Ouro sus compañeros del teatro y qué mensajes conmovieron tras su muerte?

La noticia provocó un profundo impacto en la compañía La tristura, grupo teatral al que Siro pertenecía desde que tenía apenas 9 años. Sus compañeros lo despidieron con palabras llenas de amor y admiración, recordándolo no solo como artista, sino como ser humano.

“Era un ser increíble, casi un milagro que entró en nuestra vida con 9 años”, expresaron en un mensaje conjunto.

También lo describieron como un compañero entrañable: “Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras”.

La compañía explicó que los últimos años fueron especialmente difíciles debido a su estado de salud, pero que siempre intentaron acompañarlo: “Le hemos querido mucho”, señalaron.

Uno de los recuerdos más emotivos fue la imagen de Siro siendo niño sobre el escenario: “Si pudiéramos quedarnos a vivir en un momento de nuestras obras sería con Siro bailando a Jacques Brel con solo diez años como un ángel inexplicable”.

Mira: Muere querido actor tras luchar contra un agresivo y raro cáncer; su esposo anuncia la noticia devastado

Compañía La Tristura, se despide de Siro Ouro.

¿Quién fue Siro Ouro, el joven actor de La mesías y músico conocido como Gold Sirope?

Nacido en Ferrol, Galicia, Siro Ouro fue actor y músico, reconocido tanto por su trabajo escénico como por su faceta musical bajo el nombre artístico de Gold Sirope. En televisión y cine participó en proyectos como ‘Somos reyes’ y alcanzó mayor visibilidad gracias a ‘La mesías’, la aclamada serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Aunque su papel fue secundario, el éxito de la miniserie hizo que su rostro se volviera familiar para el público y que su trabajo comenzara a ser valorado dentro del panorama cultural español.

En la música, desarrolló una carrera paralela como cantante y compositor, lanzando sencillos, un EP y un álbum completo disponibles en plataformas digitales. Desde 2022 exploró sonidos urbanos y alternativos, colaborando con artistas como Bronco, Cucuibo y 5fty5ve.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran ‘Pan’, Aceite y Aguacate y 4:42, incluidas en proyectos como A Ponte y Y si sí, su único LP. Su último tema, titulado Las pequeñas cosas, fue lanzado el 19 de diciembre de 2025, apenas semanas antes de su fallecimiento.