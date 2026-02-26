René Strickler hace fuerte revelación en ¿Apostarías por mí?: ¿Le amputarían el brazo tras accidente?

El actor René Strickler reveló que tuvo que someterse a un injerto en el brazo luego de sufrir un accidente que se complicó, ¿qué le pasó? Te contamos todos los detalles del accidente que sufrió el galán de telenovelas.

René Strickler: el injerto que evitó que perdiera el brazo. / Redes sociales

¿Qué dijo René Strickler sobre que tiene un injerto en el brazo?

Una cicatriz visible en el brazo de René Strickler volvió a llamar la atención recientemente. El actor no la oculta y suele mostrarse con naturalidad, pero en esta ocasión se hizo más evidente mientras conversaba sobre tatuajes y la posibilidad de cubrirlos, en una plática con Lupillo Rivera en '¿Apostarías por mí?’.

En ese momento, el actor le dijo “Mejor hazle como yo, ponte un pedazo de piel y listo”, mientras mostraba su injerto en el brazo.

René Strickler recordó el accidente que sufrió. / Redes sociales

¿René Strickler estuvo a punto de perder un brazo?

Rubí Cardozo compartió detalles sobre la cicatriz que su esposo René Strickler tiene en el brazo, y explicó el procedimiento médico al que fue sometido cuando era niño, lo que llevó al actor a recordar un episodio ocurrido cuando tenía cinco años.

“A los cinco años, le rasparon tanto que le llegaron al hueso y le dijeron a la mamá: o le cortamos el brazo o le levantamos piel de la barriga y así se lo cosemos”, relató Rubí Cardozo al describir la decisión que enfrentó la familia en ese momento.

Según contó, la lesión fue atendida mediante un injerto que permitió cubrir la zona afectada.

La esposa del actor detalló cómo se realizó el procedimiento: “Cuando se lo cosen hacen que la piel vuelva a regenerarse, pero ya no le pueden volver a quitar. Entonces, te quedas con el pedazo de barriga aquí y eso es lo que unen. Él tiene un pedazo de barriga y una cicatriz chiquitita’”.

Durante la charla, Lupillo Rivera preguntó si esa parte del brazo reaccionaba como el abdomen, a lo que Strickler respondió con humor: “Sí, las células tienen memoria”.

René Strickler sorprende al hablar del injerto que cambió su brazo. / Rees sociales

¿Quién es René Strickler?

René Strickler es un actor argentino nacido el 20 de octubre de 1962 en Córdoba. Llegó a México en 1987 y antes de dedicarse a la actuación trabajó como modelo. Su formación artística estuvo acompañada por el actor y director Sergio Jiménez, quien influyó en su decisión de desarrollarse profesionalmente en el ámbito de las telenovelas.

Desde entonces ha construido una trayectoria constante en la televisión mexicana, participando en diversas producciones del género. Entre las telenovelas en las que ha trabajado se encuentran:



Un camino hacia el destino

Que te perdone Dios

El color de la pasión

Corazón indomable

Amor bravío

Alguna vez tendremos alas

Sin ti

El privilegio de amar

Ramona

Amigas y rivales

Mujer bonita

De pocas, pocas pulgas

Mariana de la noche

Para volver a amar

Piel de otoño.

