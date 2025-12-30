Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, anuncia que ¡será papá por segunda vez junto a su esposo!

Yannick Strickler, hijo del reconocido actor René Strickler, anunció recientemente que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Manuel Alonso Cárdenas. La noticia llegó en plena víspera de Navidad, dejando una oleada de comentarios de fans, seguidores y colegas en redes sociales, quienes felicitaron a la feliz pareja. ¿Cómo hicieron el anuncio?

¿Cuándo tuvieron Yannick Strickler y su esposo, Manuel Alonso Cárdenas, a su primer hijo?

La familia de Yannick Strickler, hijo del reconocido actor René Strickler, ha vivido un proceso de crecimiento y consolidación desde que Yannick y Manuel Alonso formalizaron su relación. En 2022, la pareja se casó por lo civil en una ceremonia íntima, mostrando su amor y compromiso mutuo.

Desde entonces, ambos han compartido en redes sociales momentos especiales de su vida, incluyendo el nacimiento de su primer hijo, en mayo de 2024, luego de llevar a cabo un proceso de fecundación in-vitro.

El pequeño ha sido la gran alegría de la familia, y sus padres no han escatimado en mostrar lo agradecidos y felices que están por su llegada. “ 11 meses de amor puro, de ser mi mejor versión, de verte sonreír, de los aprendizajes y enseñanzas más valiosas y bonitas de mi vida ”, escribió Yannick en una de sus publicaciones dedicadas a su hijo.

¿Cómo anunciaron Yannick Strickler y su esposo, Manuel Alonso Cárdenas, que serán papás por segunda vez?

La Navidad de este año fue aún más especial para Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas, quienes compartieron que serán padres nuevamente.

Fue el propio Yannick quien, en su cuenta de Instagram, hizo el anuncio al publicar un emotivo mensaje con una serie de fotos familiares, junto a un mensaje lleno de alegría y emoción.

“ Plot twist navideño: este año Santa no viene solo... ¡Feliz Navidad! ”, escribió Yannick en la publicación, donde se puede ver a su esposo y a su hijo mayor. En las imágenes también se incluye una ecografía del bebé que llegará próximamente.

El anuncio ha recibido una oleada de felicitaciones tanto de amigos y familiares cercanos, como de sus seguidores y figuras públicas, aquí algunos de los comentarios:



¿Quién es Yannick Strickler?

Yannick Strickler, a pesar de la influencia artística de su padre, René Strickler, desarrolló su propio interés en la creación de contenido digital y el emprendimiento. Estudió en la Ciudad de México y mostró interés en el mundo de la comunicación, la creatividad y el diseño.

Comenzó a incursionar en las redes sociales como influencer, donde rápidamente se ganó la atención de miles de seguidores por su estilo de vida relajado, su sentido del humor y su enfoque genuino en temas relacionados con la familia, la paternidad y la moda.

En las redes, Yannick no solo comparte contenido personal, sino también sus pasiones por los emprendimientos que ha impulsado a lo largo de los años. Ha trabajado en diversas iniciativas de negocios, donde ha podido aplicar su creatividad y conocimiento en marketing digital.

