¡De exestrella infantil a ¿golpeador de mujeres?! El actor que llegó a la cima y que fue acusado de violencia

A lo largo de la historia, hemos sido testigos de grandes actores infantiles que mostraron su potencial en pantalla. Algunos como Daniela Luján optaron por seguir en la industria, mientras que otros como Paulina Martell deciden alejarse de los reflectores para tener una vida más tranquila.

No obstante, hay casos en los que, pese a que llegan hasta la cima del éxito, un error les costó no solo la carrera, sino también la reputación. Tal fue el caso de Lucas Bolvarán, quien logró tener fama a nivel internacional, pero que diversas acusaciones cambiaron el rumbo de su vida.

¿Quién es el actor Lucas Bolvarán?

Lucas León Escobar Bolvarán, conocido simplemente como Lucas Bolvarán, es un actor de origen chileno. Nació el 15 de julio de 1998. Actualmente tiene 27 años. Su debut en televisión fue en 2008, cuando interpretó a Félix Herrera en la exitosa serie ‘Los 80’.

Tras eso, se le vio en grandes proyectos como:

Mentiras verdaderas

Bailando

Vértigo

Sigamos de largo

Bala loca

Martín: El hombre y la leyenda

Su última aparición en alguna producción fue en 2024. Se le vio en la serie de Prime Video ‘Vencer o morir’. Y es que Bolovarán comenzó a alejarse de los reflectores en 2018, poco después de que salieron a la luz serias acusaciones en su contra que, entre otras cosas, lo señalaban de una supuesta agresión física a una embarazada.

¿Cuáles son las acusaciones en contra del actor Lucas Bolvarán?

En 2018, su expareja y madre de sus gemelas, Camila Fernández, lo denunció públicamente por, presuntamente, ser un padre ausente. Sostuvo que no veía a las niñas y tampoco le pasa una pensión alimenticia.

Por si esto fuera poco, relató que, supuestamente, Lucas no quería ser papá y sostuvo que, como se negó a abortar, le pegó y maltrató psicológicamente durante el embarazo. Debido a esto, inició un proceso legal en la Fiscalía Metropolitana Sur de Chile.

Si bien todavía existe un proceso en curso, no ha habido avances. En tanto que Lucas ha negado estas acusaciones, afirmando que ella es la que se niega a que tenga contacto con las menores y no deja que “la ayude”.

El tema volvió a ser mediático en 2025. En aquel entonces, Camila detalló más sobre la supuesta violencia que sufrió. También contó que la autoridad ya fijó una cantidad de pensión, pero que Lucas ha hecho caso omiso: “Lucas no ha pagado, y se lo ha notificado dos veces, pero no aparece”, expresó.

¿Qué ha pasado con Lucas Bolvarán?

Poco o nada se sabe de Lucas Bolvarán. Y es que, tras la denuncia de su ex, ha limitado su interacción con el público. Tan solo tiene una cuenta de X y no la ha usado desde hace tiempo.

La última entrevista registrada de él data de 2023. En aquel entonces, envió un video a un programa chileno que reunió a gran parte del cast de ‘Los 80’. El joven explicó que no había podido estar presente por temas de la escuela, pero les mandó saludos a todos y expresó el gran cariño que les tiene.

El caso ha generado controversia, principalmente en su natal Chile. Si bien algunos lo defienden y consideran que Camila es una “mentirosa”, otros le han exigido que se haga “responsable” de sus hijas y se disculpe públicamente.

