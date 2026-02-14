Marcus Ornellas revela que Ariadne Díaz ve sus escenas de besos: ¿Celos? Esta es la reacción de la actriz

Marcus Ornellas habló sobre cómo vive su relación con Ariadne Díaz frente a las escenas románticas que realiza en las telenovelas y reveló que ella suele ver los besos que forma parte de su trabajo como actor. El tema surgió al abordar la dinámica que mantienen como pareja dentro y fuera de la pantalla.

Marcus Ornellas habla de los besos con otras actrices y la reacción de Ariadne Díaz. / Foto: Redes sociales

Marcus Ornellas protagoniza Domenica Montero

Actualmente, Marcus Ornellas protagoniza junto a Angelique Boyer la telenovela Doménica Montero, una producción en la que su personaje comparte diversas escenas románticas y varios besos con la actriz. Estas secuencias han llamado la atención del público, especialmente por la naturalidad con la que ambos interpretan la historia en pantalla.

Ante ello, Ariadne Díaz fue cuestionada sobre cómo vive este tipo de escenas dentro de su relación con el actor. En entrevista para el programa Hoy, la actriz habló con claridad sobre su postura y dejó ver cómo entiende el trabajo actoral cuando se trata de besos y momentos románticos frente a cámaras.

“Si uno la pasara mal viendo a tu pareja actuar en un beso con alguien más, mejor vete de ahí, porque ya es masoquismo. Aparte, yo a Angie la conozco de toda la vida; el primer proyecto que hice fue con ella. Sé que es una gran actriz y una gran compañera”, mencionó Ariadne Díaz.

Besos de telenovela: esto dijo Marcus Ornellas sobre Ariadne Díaz. / Foto: Redes sociales

¿Marcus Ornellas y Ariadne Díaz se encelan por las escenas románticas en telenovelas?

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Marcus Ornellas habló sobre la dinámica que mantiene con Ariadne Díaz frente a las escenas románticas que ambos realizan en televisión. El actor explicó cómo separa su vida personal del trabajo actoral, especialmente cuando se trata de besos y secuencias que forman parte de una historia de ficción.

Ornellas señaló que entiende estas escenas como parte de su profesión y que, desde su perspectiva, no tendrían sentido los celos cuando se trata de interpretar a un personaje. En ese contexto, dejó clara su postura sobre el respeto al trabajo de su pareja y la manera en que ambos asumen este tipo de situaciones.

“Ahí no está Marcus, está el personaje. No, claro, finalmente, si me voy a poner celoso con ella en ese tipo de escenas, va a ser al revés. Entonces, no entiendo a qué me dedico, respeto su trabajo”, mencionó el galán de telenovelas.

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz: así manejan las escenas románticas en televisión. / Foto: Redes sociales

¿Marcus Ornellas y Ariadne Díaz califican sus besos de telenovela?

Marcus Ornellas también abordó la forma en que él y Ariadne Díaz ven las escenas de besos dentro de sus proyectos. El actor explicó que, lejos de convertirlas en un tema de conflicto, ambos entienden que forman parte del trabajo y que no suelen analizarlas cuando se trata de sus propias actuaciones.

Ornellas señaló que la dinámica cambia cuando observan el trabajo de otras parejas en pantalla, ya que ahí sí pueden comentar desde una mirada más externa. Además, dejó claro que entre ellos existe apoyo y retroalimentación constante respecto a su desempeño profesional.

“No es para tanto, los besos no los calificamos a menos que sean de otras parejas, ahí sí... Totalmente, nos apoyamos y sí criticamos mutuamente nuestro trabajo”, puntualizó Ornellas.

