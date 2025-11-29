Ariadne Díaz y Marcus Ornellas dan la bienvenida a un nuevo integrante; decidieron adoptar ¡la familia crece!

Ariadne Díaz y su familia atraviesan un momento especial: recientemente le dieron la bienvenida a su hogar a un nuevo integrante que llega para transformar su dinámica diaria. Entre risas, rutinas renovadas y la emoción de adaptarse a esta nueva etapa, la actriz compartió detalles de esta nueva etapa que, desde el primer día, se convirtió en parte fundamental de su vida familiar.

Ariadne Díaz destapa que su familia tiene un nuevo integrante. / Foto: Redes sociales

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas anuncian la llegada de un nuevo miembro a su familia

Ariadne Díaz atraviesa días llenos de movimiento en casa luego de que su familia adoptó un perrito. La actriz contó que la llegada del lomito se dio de manera inesperada, durante una visita casual al lugar donde adoptaron a una de sus mascotas hace tres años. Lo que parecía ser un simple saludo terminó convirtiéndose en la decisión de integrar a un miembro más a la familia.

En entrevista con Edén Dorantes, la actriz explicó que la rutina se ha intensificado, pues ahora combina el cuidado de su pequeño hijo con la presencia de todos sus perritos perros: “Cansada, la verdad, porque tenemos un nuevo perrito en casa, niño, más todo”.

Sin embargo, señaló que el instante decisivo vino cuando su hijo vio al perrito y reaccionó como si ya lo conociera. Ese gesto fue suficiente para que ella tomara la decisión: “Yo iba a saludar al señor al que le adoptamos hace tres años una perrita y en eso mi hijo lo vio y fue como si lo hubiera reconocido, y dije: ‘Ya tráete al perro, ya qué hacemos, está precioso’”.

La actriz compartió que el pequeño lomito ya forma parte de la dinámica familiar, aunque por ahora prefirió no dar detalles adicionales. Lo que sí dejó claro es que su hogar está lleno de actividad, juegos y mucho cariño con la llegada de este nuevo integrante.

La familia de Ariadne Díaz creció de manera especial. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos perros tienen Ariadne Díaz y Marcus Ornellas?

La casa de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas siempre ha sido un espacio pet friendly, pero hoy lo es más que nunca. Con la reciente adopción, la pareja ya convive con cinco perros, una dinámica que se ha vuelto parte esencial de su vida familiar. A pesar de que aún no revelan información sobre el nuevo integrante, sí se sabe que llega a un hogar donde las mascotas ocupan un lugar muy importante.

Sus cuatro perrihermanos, llamados Yako, Shila, Perri y Morocco, se han convertido en parte de la historia de la familia, cada uno con su propia personalidad, forman un pequeño equipo que ahora deberá adaptarse al cachorro que se acaba de sumar.

La familia de Ariadne Díaz tiene cinco perritos. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la actriz Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz es una actriz originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, cuyo camino en la televisión comenzó tras formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Su preparación la llevó a debutar a los 20 años en la telenovela Muchachitas como tú, donde interpretó a Leticia Hernández, un papel que marcó el inicio de una trayectoria constante dentro de la ficción televisiva mexicana.

Después de su primera experiencia, Ariadne continuó creciendo en pantalla al integrarse a producciones como Al diablo con los guapos, en la que dio vida a Florencia. Poco después, su trabajo la acercó al productor Nicandro Díaz para unirse al elenco de Mañana es para siempre como Aurora, consolidándose como una actriz versátil capaz de transitar entre distintos estilos y personajes. Ese impulso la llevó a protagonizar Llena de amor y más tarde La mujer del Vendaval, títulos que reforzaron su presencia en el horario estelar.

A lo largo de su carrera, la actriz ha mantenido un ritmo constante de proyectos, alternando protagónicos y participaciones especiales en producciones como:



El color de la pasión,

La malquerida,

La doble vida de Estela Carrillo y

Tenías que ser tú.

Tras un periodo fuera de las telenovelas, Ariadne D[iaz regresó en 2022 con Vencer la ausencia y, más recientemente, se integró al reparto de Papás por conveniencia, reafirmando su lugar como una figura sólida y reconocible en la televisión mexicana.

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz le dieron la bienvenida a un nuevo integrante de su familia: un perrito. / Instagram: @ariadne

