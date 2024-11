Marcus Ornellas no es celoso con Ariadne Díaz, pero ¿a ella le dan celos que él bese a Scarlet Gruber?

Desde que se conoció que Ariadne Díaz se iba a reencontrar con su exnovio, José Ron en la telenovela ‘Papás por conveniencia’, la pregunta que surgió fue cómo se sentiría su pareja, Marcus Ornellas de verla besando al actor de nuevo ahora que ya formaron una familia y José Ron forma parte del pasado de la actriz.

Para sorpresa de muchos, Marcus y Ariadne aclararon en varias ocasiones que el actor no es nada celoso con ella, por lo que no le afectaba verla en este reencuentro con su ex y está seguro de lo que tiene con la madre de su hijo.

Incluso, Marcus indicó que el único actor del que sí tendría celos sería Brad Pitt, pero que este no era el caso. El actor causó revuelo con esta respuesta ya que algunos internautas pensaron que no era necesario “pelusear” a José Ron.

José Ron y Ariadne Díaz fueron novios y ahora protagonizan telenovela / Instagram

¿Ariadne Díaz sí es celosa con Marcus Ornellas?

En su reciente aparición en una alfombra roja, Ariadne Díaz se dijo harta de las preguntas en torno al tema debido a que han sido ya varias las veces que se ha aclarado que no hay ningún problema en que tenga escenas de besos con su ex, ya que a Marcus no le causa ningún tipo de celos.

Lo que Ariadne no se esperaba era que la prensa le volteara la pregunta y le cuestionaran si a ella sí le causaban celos verlo en escenas fuertes y besándose junto a Scarlet Gruber con quien Marcus protagoniza la telenovela ‘El precio de amarte’, misma que está a punto de llegar a su final el viernes 8 de noviembre a las 9:30pm.

En ese momento la querida actriz se quedó pasmada y admitió que esa sí era una buena pregunta, respondiendo: “¡Traz! (Depende) ¿con quién? Jajaja. No, la verdad es que no, no manejamos los celos en la casa por salud física y mental, por madurez, la verdad es que eso ya no es un tema”.

Y agregó: “Ya a esta edad creo que ya no estamos para hacernos tontos, además que los dos somos actores, nos conocimos siéndolo, no vendrían al caso los celos”.

Era importante saber lo que piensa Ariadne ya que hace unas semanas surgió el rumor de un posible romance entre Marcus y Scarlet a pesar de que los dos tienen pareja. Según televidentes, Marcus tiene una gran química con la actriz venezolana, lo que despertó los rumores. Sin embargo, la pareja de Ariadne lo negó rotundamente diciendo que no existe nada más que una amistad con su compañera. “La base es el respeto. Respeto a nuestros compañeros, a nuestro trabajo y, a partir de eso, explorar todo lo que sea necesario para el personaje, pero siempre desde el respeto. La respeto y la admiro mucho (a Scarlet Gruber). Es una gran compañera. Hay una química escénica muy grande”, dijo.

“A mí nunca me ha pasado (enamorarme de una compañera de telenovela) porque hay una ética laboral. Que a otros compañeros les haya pasado, eso es otra cosa”, añadió.

Poco tiempo después surgió el rumor de que Scarlet Gruber había terminado su relación con el fotógrafo Christopher Esqueda y las especulaciones de una posible relación con Marcus se avivaron, aunque ella luego tomó sus redes sociales para negar que haya terminado el romance con su novio.

Marcus Ornellas y Scarlet Gruber protagonizan ‘El precio de amarte’ / Redes sociales

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz fueron a terapia

En agosto, te contamos en TVNotas que Marcus y Ariadne han tomado terapia de pareja para sobrevivir a los altibajos en su relación. Aunque los actores no están casados, han trabajado en conjunto para mantener su compromiso el uno con el otro y permanecer juntos como una familia con su hijo.

Esto salió a relucir cuando surgieron rumores de una crisis en su relación al descubrir que Ariadne había dejado de seguir a Marcus en redes sociales y no publicaran nada juntos desde tiempo atrás. Aunque ellos no basan su relación en publicaciones de Instagram, Ariadne salió a admitir que lo había bloqueado un rato por un disgusto, pero luego se le pasó.