José Ron y Ariadne Díaz se dan intenso beso ¡aunque ya no son novios desde hace 10 años!

A 10 años de haberse separado, Ariadne Díaz y José Ron se reencontraron en una intensa escena romántica que emocionó a todos los presentes a la presentación de su nuevo proyecto. Los actores, quienes protagonizan la nueva telenovela de Televisa, ‘Papás por conveniencia’, sorprendieron a los medios al revivir su química en pantalla con un beso que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

Ariadne y José Ron en 2014 terminaron su relación amorosa y ahora regresan a la pantalla chica como pareja, pero esta vez en la ficción. La nueva producción de Rosy Ocampo ha causado revuelo entre los seguidores de ambos, especialmente porque el reencuentro en esta telenovela marca la primera vez que trabajan juntos tras su ruptura.

Ariadne Díaz y José Ron terminaron su relación en 2014 / Clasos/ Twitter/ Instagram

¿Cómo fue el momento entre Ariadne Díaz y José Ron?: VIDEO

Durante la presentación ante los medios de este nuevo proyecto, la química entre los dos actores fue palpable, por lo que el beso que se dieron para mostrar una probadita de la trama a los medios en el escenario como parte de la promoción de la telenovela causó furor en redes sociales.

El momento emocionó tanto a los periodistas presentes que gritaban en medio del momento como a los fans, quienes no dejaron de aplaudir el profesionalismo con el que ambos abordaron este reencuentro en pantalla a pesar de ser exnovios, demostrando que la química entre ellos sigue existiendo.

Donde hubo fuego 🔥 — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 15, 2024

Muchos internautas dejaron mensajes en redes dirigidos a Marcus Ornellas, actual pareja de la actriz: “Marcus: fan de su relación jaja”, “Marcus Ornellas no va a soportar”, “Ah pero ella bien que es celosa con Marcus”, “No veo incomodidad, si Marcus es actor y se besa con Scarlet no veo el por qué ella no”.

José Ron y Ariadne Díaz son los protagonistas de ‘Papás por conveniencia’ / Instagram

La relación de Marcus Ornellas y Ariadne Díaz envuelta en rumores: ¿separación?

Marcus no ha reaccionado a los comentarios, pero en su momento señaló que el reencuentro de Ariadne con su ex no le dan celos. Todo esto ocurre a poco más de un mes que surgieron fuertes rumores que apuntaba a que Ornellas y Díaz se estaban separando. En TVNotas hablamos con el actor quien nos reveló que siempre han mostrado ser una pareja feliz, pero que eso no quita que tengan altibajos entérate de todo lo que nos dijo dando clic aquí.