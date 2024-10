Aseguran que Christian Nodal dejó plantada a Televisa en plena presentación de “El precio de amarte”

El 2 de septiembre de 2024 se estrenó en Las estrellas la telenovela El precio de amarte, una producción de Carmen Armendáriz, transmitida en horario estelar a las 9:30 p.m. El melodrama ha captado la atención de la audiencia por su elenco, que incluye a talentos como Scarlet Gruber, Marcus Ornellas, Alejandra Barros, Jorge Poza, Gabriel Porras, Juan Carlos Barreto y Arantza Ruiz.

Sin embargo, más allá del éxito que ha generado la historia, recientemente surgió una polémica en torno al cantante Christian Nodal, encargado de interpretar el tema principal de la novela, titulado La corazonada. Según el reportero Joel O’Farrili, Nodal habría dejado plantada a Televisa durante la presentación oficial de la telenovela. Esta información fue dada a conocer a través del canal de YouTube “Dulce y picosito”, en el cual O’Farrili detalló lo sucedido.

EXHACIENDA DE LUCAS MARTIN EN XALAPA, VERACRUZ; 25 DE JULIO DE 2024; PIZARRAZO DE LA NUEVA TELENOVELA DE LA PRODUCTORA CARMEN ARMENDARIZ TITULADA EL PRECIO DE AMARTE, DONDE PARTICIPAN MARCUS ORNELAS, SCARLET GRUBER, JORGE POZA, RAQUEL GARZA, ALEJANDRA BARROS / @AlexIsunza / TVNotas

¿Nodal se ausentó deliberadamente de la presentación de El precio de Amarte?

El reportero de Radio fórmula afirmó que hace más de dos meses, cuando se llevó a cabo el evento de lanzamiento de El precio de amarte, la producción esperaba contar con la presencia de Nodal para interpretar el tema principal en vivo. Sin embargo, el cantante no se presentó, lo que generó desconcierto entre los asistentes.

“Me contaron que Nodal, quien es el intérprete del tema de entrada, estaba programado para cantar en la presentación de la telenovela en Televisa hace siete semanas. Sin embargo, no llegó”, reveló O’Farrili en su intervención, subrayando que la ausencia del cantante no ha sido aclarada hasta la fecha.

Por otro lado, Carmen Armendáriz, productora del melodrama, optó por no abordar el tema públicamente. Según O’Farrili, Armendáriz no quiso hacer comentarios sobre la inasistencia de Nodal a la presentación, lo que ha dejado la situación en el aire.

Aunque las razones de la ausencia del cantante no han sido confirmadas, O’Farrili sugirió que el problema podría estar relacionado con compromisos previos asumidos por la disquera de Nodal, sin que él estuviera plenamente informado sobre el evento.

“Yo creo que pudo haberse comprometido la disquera y a lo mejor Nodal no se enteró. La verdad no lo sé, y no estoy sacando conclusiones”, explicó el reportero.

Es importante señalar que, hasta el momento, ni Christian Nodal ni la producción de El precio de amarte han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, lo que mantiene esta situación como un rumor sin confirmación oficial.

Nodal ha interpretado algunos temas para las telenovelas

Este no es el primer tema musical que Christian Nodal interpreta para una telenovela de Televisa. A lo largo de su carrera, el artista ha prestado su voz para otros melodramas. Sin embargo, en ninguno se ha presentado a cantar. Entre ellos destacan:

Qué tal para la telenovela Minas de pasión .

para la telenovela . Si usted fuera yo para El conde .

para . La corazonada y Si nos dejan para El precio de amarte.

A pesar de esta reciente controversia, la música de Nodal sigue siendo una parte fundamental de las producciones televisivas. Su estilo y éxito en el género regional mexicano lo han consolidado como una figura influyente dentro de la música y la televisión.

