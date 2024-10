Marie Claire Harp respalda a Gala Montes en escándalo con Adrián Marcelo: VIDEO

Adrián Marcelo y Gala Montes se volvieron tendencia en redes sociales debido a la guerra que han protagonizado en ‘X’.

Si bien, el regiomontano rompió el silencio, en su más reciente video junto a Iván Fematt en su pódcast, sobre su polémica participación en ‘La casa de los famosos México’, Adrián lanzó diversas críticas a algunos de sus compañeros, específicamente a Gala Montes y Arath de la Torre.

Adrián Marcelo arremete contra Gala Montes en redes

La charla se volvió viral en las redes. Por esta razón, llegó a oídos de la actriz mexicana, quien no dudó en responder a sus malos comentarios: “Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo?”, escribió en ‘X’.

Por su parte, Adrián no tardó en citar su publicación y arremeter en contra de ella y Arath de la Torre. Aseguró que no parará de hablar de lo “vulgar” que él dice que ella es.



“Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imb... de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como ‘un niño que entró a una escuela a mat... a todos, para después sui...’ o tú llamándome ‘Chanclas’, cada que podías”. Adrián Marcelo

Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como “un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse” o tú llamándome “Chanclas” cada que podías. Acá, en la vida… https://t.co/RIiSWRMLMk — adrián marcelo (@adrianm10) October 14, 2024

Marie Claire Harp defiende a Gala Montes por controversia con Adrián Marcelo

Después de esta polémica publicación, los comentarios divididos no se hicieron esperar. Algunos usuarios defendieron a Gala y otros a Adrián. Además, algunas celebridades no tardaron en expresar su postura con respecto a esta polémica.

Marie Claire Harp, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, ha mostrado total afinidad con Gala Montes. Incluso, en el escándalo que protagonizó con la stylist Lau, respecto a unas prendas que supuestamente Gala devolvió maltratadas, Harp se inclinó en apoyo a la actriz. Ahora, la también conductora nuevamente se mostró a favor de la actriz de las fuertes advertencias del regio.

En un encuentro con la prensa, Marie fue cuestionada por la controversia antes mencionada y no dudó en respaldar a la integrante de ‘Mar’ en esta dura batalla con Adrián Marcelo. Aseguró que no tiene nada que decir del regiomontano, ya que no lo conoce.

En cuanto a Gala, comentó que es una mujer muy fuerte y no necesita que “nadie la defienda”.

“Yo en principio no conozco al señor (Adrián), pero lo que pudimos ver de Gala es que es una mujer que no se deja de nadie. Ella no necesita que nadie la defienda. Ella solita piensa lo que es; pero bueno, si él quiere subirse al tren, pues, que se pasee. Ya no le den tanta importancia. Se le da a la gente cuando realmente la amerita”. Marie Claire Harp

Sin más, Marie Claire reiteró su postura de no darle más importancia a Adrián Marcelo, pese a que insista con sus malos comentarios en las redes sociales.

Marie Claire Harp / FB: Marie Claire Harp

¿Adrián Marcelo le contestó a Marie Claire?

Al momento, Adrián Marcelo no le ha respondido a la venezolana. Sin embargo, usuarios en redes sociales ya lo etiquetaron en el video de la entrevista, para que reaccione a este asunto. ¿Habrá respuesta?

Gala tampoco se ha pronunciado a las palabras de Marie. Sin embargo, sí celebró que fue tendencia la frase: “Gala tu patrona”.

Así lo dijo Marie Claire Harp: