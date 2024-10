Adrián Marcelo por fin revela si pagó una millonaria multa por haber abandonado La casa de los famosos México

Adrián Marcelo, creador de contenido y una de las figuras más polémicas de la segunda temporada de La casa de los famosos México, sigue dando de qué hablar. En los últimos días, el influencer ha vuelto a aparecer en redes sociales y en diversos escenarios, luego de haber guardado silencio por más de un mes tras su abrupta salida del famoso reality show.

Recordemos que el influencer decidió abandonar La casa de los famosos México después de protagonizar diversas controversias que lo hicieron ganar una reputación negativa. Fue señalado por su comportamiento misógino y denigrante, lo que generó una gran cantidad de críticas por parte del público y los medios. En paralelo a su salida, varias marcas dejaron también el reality informando que no apoyan la violencia.

Tras varias semanas de silencio, el youtuber ya empezó a defenderse, asegurando que la responsabilidad recae en la producción del programa. En una entrevista para el pódcast Conversaciones, Adrián Marcelo habló sobre la supuesta multa que habría tenido que pagar tras abandonar el reality por decisión propia, además de aclarar si se le pagó su participación completa.

Adrián Marcelo tendría que regresar a ‘La casa de los famosos México’ / IG: @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo rompe el silencio sobre su salida de La casa de los famosos México

Durante su participación en el pódcast, Adrián Marcelo señaló que la producción de La casa de los famosos México cometió errores al no saber cómo manejar su participación. Según el youtuber, lo presentaron como el “villano” del reality, lo que afectó su imagen ante el público.

“No pensaban, ni Televisa, ni Endemol, ni siquiera mis compañeros más que en destruirme, me hicieron un poco más grande de lo que ya era, en cuestión de exposición”, explicó Adrián, dejando claro que, a pesar de las críticas, su presencia en el programa le dio mayor visibilidad.

Marcelo también afirmó que la producción deliberadamente lo posicionó como el antagonista de la temporada: “Sabían que estaban anclados, al menos, la parte de villanía en mi persona. No creo que midieran bien porque no puedes matar una historia a la mitad”, argumentó, refiriéndose al impacto que tuvo su salida anticipada.

En este sentido, el creador de contenido sugirió que su partida afectó el desarrollo del programa: “Me parece un error de todos los involucrados. Algo debieron haber hecho para que no mataras así el show. Yo no quiero ni pensar los niveles de rating que hubiéramos alcanzado si, de una forma genuina pero controlada, mantenías esa rivalidad hasta el final. Tronaste algo que le faltaban tres semanas, que fueron muy desafortunadas… era un elemento que mantenía una historia, un elemento clave en la trama”, comentó Marcelo.

Adrián Marcelo confunde a su esposa con Briggitte / IG: @lacasafamososmx

¿Adrián Marcelo pagó una multa por abandonar el reality?

Otro de los puntos que aclaró el influencer durante la entrevista fue su situación contractual con el programa. A pesar de que abandonó el reality por voluntad propia, Adrián Marcelo reveló que no tuvo que pagar ninguna multa económica.

Por el contrario, aseguró que recibió el pago completo por su participación, algo que sorprendió a muchos, ya que generalmente este tipo de acciones conllevan penalizaciones contractuales.

“Al final, tengo que decir que como quiera se portaron increíble conmigo, porque no salgo expulsado. No me descienden el contrato. No tengo que ir a las galas, y aun así me pagan siete semanas completas y cuatro a la mitad”, afirmó el youtuber.

Con estas declaraciones, Adrián Marcelo dejó claro que, a pesar de la polémica, salió beneficiado económicamente de su participación en La casa de los famosos México. Además, reiteró que, aunque fue criticado por su comportamiento dentro del reality, la exposición mediática lo ha hecho más grande como figura pública.

La participación de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México sigue siendo uno de los temas más comentados en el ámbito del entretenimiento. Su salida, llena de controversia y rumores, ha dejado huella en el reality y en la audiencia. Sin embargo, sus declaraciones recientes apuntan a que, lejos de arrepentirse, el influencer considera que su paso por el programa fue una oportunidad que lo posicionó aún más en la esfera pública.

Polémicas de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México 2024

Adrián Marcelo sin duda protagonizó varias controversias durante su participación en La casa de los famosos México. Una de las más impactantes ocurrió tras la salida de Gomita, afirmó que ahora había “una mujer menos que maltratar”. También dijo en otro momento que tenía ganas de echarle aceite caliente a Briggitte y darle patadas. Este tipo de comentarios generaron indignación, e incluso la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México recomendó frenar la violencia de género en el reality.

Otro incidente polémico tuvo lugar cuando Adrián criticó a la actriz Gala Montes. En un video, puso en duda su formación profesional, diciendo que ella no había cursado estudios formales de actuación y que su madre la llevaba a antros cuando era niña, insinuando que por eso había conseguido trabajos: “Yo tengo una licenciatura y un posgrado. Usted ni siquiera cursó en el CEA ni en ninguna escuela de actuación, pero cuando me dice que su mamá la llevaba a los seis años al antro, entiendo todo de por qué se le presentan las oportunidades”, expresó.

Adrián también hizo declaraciones dirigidas a Arath de la Torre, afirmando que haría todo lo posible para que el actor “explotara” y fuera expulsado del concurso. Además, Marcelo afirmó que Gala ahora sí conocería a un hombre verdaderamente “machista y agresivo”.

Otro momento que generó fuertes críticas fue cuando el youtuber puso en duda la depresión de Gala, insinuando que ella estaba actuando para ganar simpatía: “Acuérdate que tiene depresión. No te preocupes. Los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos?”. También añadió con desdén: “Esa depresioncita, yo no soporto. Esa carta de depresión yo no la tolero”.