Captan a Marcus Ornellas, esposo de Ariadne Díaz ¿siéndole infiel con otra mujer? VIDEO

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz se han consolidado como uno de los matrimonios más estables de la industria del espectáculo. Sin embargo, la pareja también ha presentado altas y bajas en su relación.

Cabe recordar que, en agosto del 2024, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confesaron a TVNotas que tomaron terapia de pareja para enfrentar los altibajos en su matrimonio.

Ahora, causaron revuelo las recientes imágenes en las que se le ve al actor, supuestamente, en pleno coqueteo con otra mujer que no era su esposa, durante su visita a un centro comercial. Esto revelaron.

¿Marcus Ornellas coqueteó con otra mujer que no es Ariadne Díaz, su esposa? / IG: @marcusornellas

¿Marcus Ornellas le fue infiel a Ariadne Díaz con otra mujer en un centro comercial?

Mediante el programa de Kadri paparazzi, los conductores mostraron a sus seguidores las imágenes en las que Marcus Ornellas habría cambiado totalmente de actitud en el momento en que vio pasar a una misteriosa mujer. ¿Qué hizo?

En medio de sus compras, Ornellas visitó una lujosa tienda de joyería, en la cual se probó algunos productos. Sin embargo, dio de qué hablar en el momento en que vio pasar a una mujer joven y bella.

Aunque no le fue infiel a su pareja, sí llamó la atención la postura que sostuvo en el momento en que pasó una mujer muy atractiva frente a él.

“Nos topamos con la escena que nos dejó a todos con la boca abierta… Marcus vio pasar a una joven bella y muy arregladita… Ella iba en su rollo, sin sospechar que estaba a punto de ser observada con mucho interés. Ahí tienen a Marcus que la cachó desde lejitos, en cuanto la vio venir, hasta derechito se puso y se le paró enfrente, así como que no quiere la cosa. Ella ni lo peló, pero él no se dio por vencido”. Kadri paparazzi

“Le echó unos ojitos de esos que derriten y luego se giró completito para verla de espaldas. Nosotros, con el lente bien firme, captamos cómo no le quitó los ojos de encima hasta que la perdió de vista”, contaron en Kadri paparazzi.

¿Marcus Ornellas reaccionó a las imágenes en las que, supuestamente, coqueteó con otra mujer que no es Ariadne Díaz?

Aunque Marcus Ornellas no se ha pronunciado con respecto a estas polémicas imágenes, ‘el Chacal’, conductor del programa de Kadri Paparazzi, mencionó que, aunque no se trata de una infidelidad, sí se vería mal si otra persona que no es figura pública hiciera lo mismo.

“Yo no lo considero una ofensa, tampoco una infidelidad, pero sí un intento porque, viendo las imágenes, se nota que quiere tener un contacto con ella, yo siento que es un intento de ligar”, mencionó.

Al momento, Ariadne Díaz tampoco ha externado su postura con respecto a la polémica situación que enredó a su esposo. ¿Habrá repercusiones en su matrimonio?