Ariadne Díaz y Marcus Ornellas reaccionan a rumores de separación: “No es mentira”

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han sido el centro de atención en los últimos días debido a rumores de una posible separación. Los seguidores de la pareja notaron que ambos actores habían dejado de seguirse en Instagram, lo que desató especulaciones sobre su relación.

Los fanáticos se alarmaron al ver que Ariadne y Marcus, quienes solían compartir momentos juntos y etiquetarse en publicaciones amorosas, dejaron de seguirse en la red social. Además, la última publicación de Marcus con Ariadne fue el 3 de mayo, en una publicidad pactada, mientras que la última de Ariadne con Marcus fue en junio, con motivo del Día del Padre.

Esto alarmó a los fans de una de las parejas favoritas de Televisa, pero ya salieron Ariadne y Marcus a aclarar dicho rumor en sus historias de Instagram, con un video en el que aparecen juntos.

Mira: ¿Elizabeth Gutiérrrez y William Levy nuevamente juntos? Publican imágenes que lo confirmaría

Ariadne Díaz: “Oigan, y después de dos semanas lejos.

Marcus Ornellas: “I’m back.”

Ariadne Díaz: “Te extrañé mucho, mi amorcito.

Marcus Ornellas: “Y yo a ti, mi amor.”

Ariadne Díaz: "¿Qué me decías? Que no sabes de dónde salió.

Marcus Ornellas: “que nos separamos supuestamente.

Ariadne Díaz: “Y no es mentira, nos separamos, pero por llamado, ¿no? Qué más quisiera que no se fuera de locación, pero así es.

Marcus Ornellas: “Ya estoy de regreso, ya me voy a quedar, este mes sí.”

Mira: Ana María Alvarado presenta avances de su demanda contra Maxine Woodside: “Buenas noticias”

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz abrazados / Instagram: @ariadne

Con este video, Ariadne y Marcus confirmaron que su relación está en buen estado y que la única separación reciente fue física y debido a compromisos laborales. Marcus se encontraba en Veracruz trabajando en la telenovela ‘El precio de amarte’, mientras que Ariadne está en la Ciudad de México grabando ‘Papás por conveniencia’ junto a su ex, José Ron.

A pesar de las especulaciones y rumores, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han demostrado que su amor sigue intacto. La distancia temporal causada por sus proyectos de trabajo no ha afectado su relación, y la pareja sigue siendo una de las favoritas del público.

Mira: Mariana Seoane confirma que su madre nuevamente tiene cáncer y afronta un mal diagnóstico