Ana María Alvarado presenta avances de su demanda contra Maxine Woodside: “Buenas noticias”

Gran escándalo se armó en enero de 2023 cuando Ana María Alvarado anunció, entre lágrimas, que había sido despedida del programa ‘Todo para la mujer’ en el que colaboró por varios años junto a Maxine Woodside.

Poco después, en mayo, Ana María Alvarado interpuso una demanda contra su exjefa por despido injustificado para pelar ante las autoridades la liquidación que asegura no le dieron al salir del programa ‘Todo para la mujer’.

En una reciente actualización en su canal de YouTube, la periodista Ana María Alvarado anunció una noticia esperada por muchos: finalmente hay una fecha de audiencia para su caso contra Maxine Woodside. Después de un año y cinco meses desde el inicio del proceso de conciliación, Alvarado compartió los detalles con el público.

Ana María Alvarado ya demandó a Maxine Woodside / Instagram: @maxwoodside @anamaalvarado

Ana María Alvarado anuncia por fin su primera audiencia en el caso contra Maxine Woodside

“Les tengo la buena noticia: el próximo lunes, después de un año y cinco meses desde que comencé la conciliación, finalmente tenemos una fecha de audiencia”, declaró Alvarado.

“La demanda comenzó en el tribunal federal laboral, y luego nos pasaron al local, lo que nos detuvo mucho. Tuvimos que reiniciar el proceso varias veces debido a huelgas, puentes y vacaciones. Sin embargo, finalmente han dado la fecha de audiencia para el próximo lunes a las 11:30 a.m. Estamos citadas las dos, no sé si ella vaya a acudir, pero yo estaré presente en los juzgados laborales del Tribunal Superior de Justicia.” Ana María Alvarado

Ana María expresó su alegría por este avance, considerando la audiencia preliminar como un paso crucial en el proceso.

“Estoy contenta de comunicarles que es un paso muy importante. Es una audiencia preliminar para el desahogo de pruebas, donde se recibirán pruebas y declaraciones”, explicó.

Actualmente la periodista enfrenta una demanda por Ana María Alvarado por su despido injustificado. / Instagram

Ana María Alvarado confía en la justicia

Además, Alvarado manifestó su entusiasmo por el progreso del caso, indicando que esta será la primera audiencia desde que inició la demanda.

“Estoy feliz de que el juicio inicie de manera definitiva porque no había habido ninguna audiencia, esta es la primera. A partir de aquí, el juicio debería avanzar rápidamente. Pronto, primero Dios, habrá una batalla ganada.” Ana María Alvarado

A pesar de los desafíos, Ana María se mostró optimista y determinada a continuar luchando por lo que considera justo.

“Ya gané su cariño, su apoyo. De todos modos, gané la satisfacción, pero no me voy a rendir. Moriré en la lucha, en pie de guerra, hasta donde lleguemos. Esperemos que la justicia me favorezca. Lo único que estoy pidiendo es lo que hice en 32 años: reparar el daño de cuando te corren y pagarte lo que te corresponde”, concluyó.

