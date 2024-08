Ángela Aguilar se cambiaría el apellido de su papá para adoptar el de Nodal

Hace una semana Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a todos al casarse inesperadamente y en secreto en Morelos, México.

Después de su enlace, trascendió que la cantante podría comenzar a usar de manera legal el apellido de su ahora esposo, Christian Nodal y su nombre de casada ahora sería Ángela Nodal.

Esto es una costumbre en Estados Unidos y recordemos que Ángela, a pesar de tener su dinastía en México, en realidad nació en EU, en Los Ángeles, California, y ha vivido allá, por lo que esto no podría ser una idea descabellada.

Ángela cambiaría su apellido para adoptar el ‘Nodal’ / Instagram

¿Ángela dejará de ser una Aguilar?

Las leyes estadounidenses establecen que las mujeres pueden adoptar el apellido de su esposo, así que si Ángela deciera usar el ‘Nodal’ como su apellido, significaría que el ‘Aguilar’ quedaría relegado.

No obstante, ellos se casaron en México y las leyes no funcionan de la misma manera. De hecho, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, “la legislación mexicana NO contempla el cambio de nombre con motivo del matrimonio. Asimismo, según la legislación mexicana (Artículo 134 del Código Civil federal) la rectificación o modificación de un acta de estado civil, no puede hacerse sino ante el Poder Judicial”. De tal manera, en México para que ella se cambiara el apellido legalmente tendría que hacer un juicio civil.

Hasta el momento se desconoce si Ángela tenga la intención de hacerlo.

De cambiar su apellido, por supuesto que esto tendría un impacto en su identidad pública ya que los Aguilar son una de las dinastías más importantes de México y representan un legado artístico único.

Ángela podría adoptar el apellido de su esposo / Instagram: @pepeaguilar_oficial

