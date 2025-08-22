Aleks Syntek explota contra Maxine Woodside: ¿Lo grabó a escondidas para sacarle chismes sobre Shakira?

El cantante Aleks Syntek volvió a encender la polémica, pero esta vez no fue por sus declaraciones sobre la música urbana ni por sus pleitos en redes, sino por un fuerte señalamiento en contra de la periodista Maxine Woodside. El intérprete de “Duele el amor” acusó públicamente a la llamada “reina de la radio” de haberlo grabado a escondidas durante una entrevista con la intención de “sacarle” información sobre su reciente escándalo con Shakira ¿esas declaraciones no debieron salir? ¡Esto es lo que dijo!

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Shakira y que Maxine Woodside supuestamente grabó a escondidas?

La molestia de Aleks Syntek tiene origen en su reciente escándalo con Shakira. El cantante mexicano ya había dado de qué hablar hace unas semanas cuando, en entrevista con el canal de YouTube Azteca Noreste MTY, reveló un incómodo encuentro con la colombiana.

Recordó que, durante una visita a su camerino, Shakira lo halagó con un comentario que lo hizo sentir incómodo:

“Cuando entré a su camerino me topo a Shakira. ¿Y qué creen? Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo’” Aleks Syntek

Aunque la anécdota pudo sonar halagadora, Syntek aseguró que no se sintió bien por el tono coqueto, sobre todo porque estaba acompañado de su esposa.

Aleks Syntek “Entonces, de repente yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”

Las redes no tardaron en reaccionar, acusándolo de inventar historias para llamar la atención, y comparándolo con otras figuras señaladas por sus anécdotas poco creíbles como Martha Higareda.

¿Qué pasó entre Aleks Syntek y Maxine Woodside?

En un concierto de Aleks Syntek detuvo el show para dirigirse a sus seguidores y explicar por qué estaba tan molesto con la prensa. Según el cantante, Maxine Woodside lo habría invitado a grabar una entrevista para su programa Todo para la mujer, pero en lugar de hacerlo de manera transparente, lo habría grabado sin su consentimiento con la intención de presionarlo para hablar sobre su polémica con Shakira.

El músico no se guardó nada y frente a cientos de asistentes lanzó tremendo reclamo: “Ayer me invitó Maxine Woodside a grabar una entrevista y ella me grabó a escondidas para ver qué me sacaba de lo de Shakira y todos esos chismes, la verdad es que ya estoy hasta la madre”, expresó molesto.

Los gritos del público no se hicieron esperar y el cantante aprovechó para advertir que, después de lo ocurrido, no volverá a dar entrevistas: “Ya no voy a dar entrevistas ni en podcast, perdónenme. Le voy a hacer como Luis Miguel”, lanzó en tono de broma, pero dejando clara su decisión.

¿Aleks Syntek exige una disculpa pública por parte de Maxine Woodside por presuntamente haberlo grabado sin su consencimiento?

En medio de su desahogo, Aleks Syntek fue contundente: Maxine Woodside le debe una disculpa. Así lo dijo en pleno escenario, asegurando que la actitud de la periodista fue incorrecta y que no está dispuesto a permitir ese tipo de situaciones.

“Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella” Aleks Syntek

Aunque la conductora Maxine Woodside no ha respondido a estas declaraciones, lo cierto es que la polémica ya está encendida y ha provocado reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos apoyan a Syntek y critican los métodos de la prensa de espectáculos, otros señalan que el cantante suele “victimizarse” cada vez que lo cuestionan sobre temas delicados.

