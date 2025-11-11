La hija de Aleks Syntek reacciona tras los rumores del divorcio de su padre y Karen Coronado: ¿Qué dijo?

El mundo del espectáculo en polémica tras los recientes rumores que apuntan a un inminente divorcio entre el cantante Aleks Syntek y su esposa Karen Coronado, con quien mantuvo más de dos décadas de matrimonio. En medio del revuelo mediático, su hija mayor, Natalia Coronado, reapareció en redes sociales con un mensaje que rápidamente acaparó la atención de los fans y los medios de comunicación.

¿Por qué acusan de infidelidad a Aleks Syntek hacia su esposa?

Durante una reciente transmisión en YouTube, el periodista Javier Ceriani aseguró que, presuntamente, Aleks Syntek habría mantenido contacto con una fan con la supuesta intención de conquistarla.

“ Tenemos información muy delicada. Supuesta y alegadamente, Aleks Syntek tiene una fan desde hace 10 años; dicen que la fue trabajando, la fue endulzando, la fue preparando para conquistarla. Una fan, la quería él, nos cuentan. Él le empieza a contar que está insatisfecho con su esposa. Se la lleva a Colombia, la hospeda en los mejores hoteles, le da los mejores regalos, mientras le sigue hablando de que no está satisfecho con su esposa. Casi la tenía como una esclava ”, dijo Ceriani.

De acuerdo con el periodista, la joven no tiene previsto contar su versión de los hechos, y el periodista explicó cuáles serían, según su información, los motivos detrás de su silencio:

No va a reconocer que entró en un sistema de ídolo-esclavo. Fue entrenada a la manera de él porque la preparó desde que era muy pequeña. (...) El problema es que esta fan se acaba de dar cuenta de que la dejada de lado de Syntek es porque él la habría reemplazado por otras; una maquillista, a ella la tiene como una reina y pasa mucho tiempo con la maquillista… la otra supuesta amante es una mujer muy fuerte. Javier Ceriani

En el mismo programa, Ceriani también mencionó que la esposa del cantante, Karen Coronado, habría descubierto las presuntas infidelidades, lo que la habría llevado a pedir el divorcio. No obstante, Aleks Syntek no ha confirmado ni desmentido esta información, por lo que todo permanece en calidad de rumor.

¿Qué dijo Natalia Coronado, hija de Aleks Syntek, sobre el presunto divorcio de sus padres?

Mientras Aleks Syntek enfrenta el presunto divorcio con su esposa Karen Coronado, su hija Natalia decidió romper el silencio en Instagram. La joven actriz y cantante, de apenas 19 años, publicó en sus historias una fotografía de un paisaje, pero que muchos interpretaron en redes sociales como una forma de expresar serenidad ante la tormenta mediática.

Aunque Natalia no hizo referencia directa al divorcio, el hecho de que retomara actividad en sus redes después de semanas de silencio fue suficiente para desatar especulaciones. Su mensaje fue visto por sus seguidores, quienes inundaron sus comentarios con muestras de apoyo y mensajes de cariño hacia ella y su familia en redes como X.

Esta aparición marca la primera vez que Natalia se pronuncia (aunque sea de manera indirecta) desde que trascendió la noticia de la separación. Hasta el momento, ni ella ni su hermano menor han ofrecido declaraciones públicas, y tanto Syntek como Coronado han optado por mantener un bajo perfil ante los medios.

¿Qué decían los audios supuestamente de Aleks Syntek que se mostraron en Ventaneando?

El pasado jueves 6 de noviembre, el programa Ventaneando dio a conocer una serie de audios que, presuntamente, pertenecerían a Aleks Syntek. En dichos audios, además de tocar el tema de sus presuntas infidelidades, el cantante habría señalado directamente a ciertas personas como responsables de los ataques en su contra.

De acuerdo con la información presentada, Syntek habría culpado al Grupo Monalisa, una agrupación conformada por varios músicos que anteriormente colaboraron con él, de ser quienes filtraron detalles sobre su vida privada. Según lo que se escucha en las grabaciones, esta situación no solo habría impactado su matrimonio con Karen Coronado, sino también la relación con sus hijos, quienes presuntamente se habrían distanciado del artista.

En los fragmentos emitidos por Ventaneando, se puede escuchar al supuesto Aleks Syntek decir:

¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese wey y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver? (...) Las que están en Monalisa que hayan sido o tengan que ver con esto, vamos a sacar quiénes fueron cómplices. Y pues Valeria y Javier van a recibir su merecido, vamos a levantar un acta, de hecho ya está levantada una demanda contra ellos por difamación y sobre todo por extorsión. Aleks Syntek en audios filtrados por Ventaneando

Los audios difundidos por Ventaneando mostrarían a un Aleks Syntek visiblemente alterado, según puede percibirse por el tono y la manera en que se expresa.

¿Quién es Natalia Coronado, hija de Aleks Syntek?

Natalia Coronado Syntek es una joven actriz y creadora de contenido mexicana que, a temprana edad, ha comenzado a construir una carrera propia dentro del ámbito del entretenimiento. Es hija del compositor Aleks Syntek y de Karen Coronado.

A diferencia de su padre, cuya trayectoria se ha enfocado en la música pop y la composición, Natalia ha mostrado interés por la actuación, el modelaje y la creación digital . Su naturalidad frente a las cámaras, su estilo y su personalidad fresca la han convertido en una de las jóvenes promesas del entretenimiento juvenil en México.

Desde los 17 años, Natalia comenzó a abrirse paso de manera independiente en la industria, participando en proyectos cinematográficos, producciones televisivas y campañas publicitarias, aprovechando su formación artística y su creciente influencia en plataformas digitales.

