Aleks Syntek: Fans arremeten contra el cantante ¿tras burlarse de las cicatrices de Tito de Molotov?

Hace unos días, Tito Fuentes, vocalista de Molotov, sacudió las redes sociales al compartir una imagen impactante de su rostro marcado por cicatrices. El músico reveló que estuvo en coma inducido y se sometió a 11 cirugías como consecuencia de sus problemas con las adicciones. La publicación, cargada de reflexión y vulnerabilidad, generó una ola de apoyo… pero también una inesperada controversia.

Mira: Aleks Syntek explota contra Maxine Woodside: ¿Lo grabó a escondidas para sacarle chismes sobre Shakira?

¿Qué le pasó a Tito Fuentes de Molotov y por qué mostró su rostro desfigurado?

Tito Fuentes, también conocido como Ismael Fuentes de Garay, sorprendió a sus fans al ausentarse del 30 aniversario de Molotov. Las especulaciones no tardaron: ¿se separó la banda?, ¿se retiró Tito?, ¿hubo problemas internos? Nada de eso. La verdad fue mucho más cruda y dolorosa.

En entrevista con una revista nacional, Tito confesó que su ausencia se debió a una decisión personal para priorizar su salud física y emocional. “Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado. Molotov es parte de mi vida, pero primero necesito sanar”, declaró.

El músico reveló que su estilo de vida lo llevó a caer en adicciones, alcoholismo y una serie de conductas autodestructivas. “Llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme ni física ni emocionalmente”, explicó. Como consecuencia, fue hospitalizado y sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, una de ellas tan grave que lo dejó en coma inducido por casi tres días.

La imagen que compartió en Instagram muestra una cicatriz profunda que atraviesa su nariz y mejilla. “Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la 1era de una docena de intervenciones, las cuales me encargué de arruinar…”, escribió Tito, acompañado de un mensaje sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional.

Lee: Aleks Syntek sufre aparatoso accidente doméstico ¡termina con una fractura!, ¿cómo se encuentra?

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Tito Fuentes y por qué lo atacaron en redes?

En medio de los mensajes de apoyo que Tito Fuentes recibió por parte de fans y colegas, hubo uno que desató la furia de los cibernautas: el de Aleks Syntek. El intérprete escribió:

“No sé, hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus enizas y todo. Mucho, hasta el moño, en honor al súper Tito”. Aleks Syntek

Mira: ¿Aleks Syntek se avergonzaba de su éxito en la música? En redes lo comparan: “Perdónanos Martha Higareda”

Aleks Syntek / Cortesía Ocesa José Jorge Carreón

La frase fue percibida como insensible, fuera de lugar y hasta burlona. En lugar de empatía, muchos usuarios sintieron que Syntek se mofaba del dolor ajeno. Las respuestas no tardaron:

“Diablos, señorito”, escribió @dafnae01.

“¿Y qué si te toca partir a ti primero?”, comentó @cesarxv.

“Ridículo y fuera de lugar, como siempre”, expresó @atzcooky.

“Hay quienes tratan de defenderte pero tú no cooperas, mi perro”, opinó @jesreelbernal.

La publicación original de Tito tenía un tono reflexivo, casi terapéutico. “Estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué… lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR”, escribió. Por eso, el comentario de Syntek fue visto como una falta de respeto a un proceso de sanación que el músico decidió compartir públicamente.

Hasta el momento, Aleks Syntek no ha dado respuesta a las críticas, y aunque su comentario ya no aparece en la publicación original, fue tan viral que varios usuarios lograron rescatarlo y compartirlo en otras cuentas.