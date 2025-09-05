Tito Fuentes se retiró de Molotov, cayó en coma y se hizo 11 cirugías: ¿Qué dijo sobre su estado de salud?

Tito Fuentes desapareció de los escenarios justo cuando Molotov celebraba su 30 aniversario. Nadie sabía qué pasaba con con el guitarrista de la banda, hasta que él mismo reveló que estuvo en coma inducido, se sometió a 11 cirugías y enfrentó una espiral de adicciones que casi lo destruye. Hoy, el guitarrista y vocalista rompe el silencio y cuenta lo que hace para reconstruirse tras décadas de excesos en el rock en español.

Tito Fuentes desapareció de los escenarios sin explicación… hoy revela que estuvo en coma y se sometió a 11 cirugías. / IG: @titof

¿Por qué Tito Fuentes dejó Molotov en pleno 30 aniversario de la banda?

Molotov es sinónimo de irreverencia, rebeldía y rock en español. Desde los años 90, la agrupación integrada por Micky Huidobro, Randy Ebright, Paco Ayala y Tito Fuentes ha sido la banda sonora de varias generaciones. Sin embargo, mientras celebran tres décadas de carrera con una gira internacional, la ausencia de Tito no pasó desapercibida.

El propio guitarrista explicó que necesitaba una pausa para priorizar lo más importante: su salud. “Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado. Molotov es parte de mi vida, pero primero necesito sanar”, confesó en entrevista con Playboy México.

La noticia de que no estaría presente en el Vive Latino 2025 encendió las alarmas. Aunque muchos pensaron en un conflicto interno, Tito aclaró que se trataba de una cirugía programada en el rostro. En un audio de 49 segundos compartido en redes, agradeció el apoyo de sus fans y aseguró que se encuentra en recuperación: “Estoy chido, voy a estar bien. Todas sus intenciones, comentarios y buena vibra suman a mi bienestar, muchas gracias”.

El guitarrista de Molotov enfrentó una etapa oscura marcada por adicciones, autodestrucción y un coma inducido. / IG: @titof

¿Qué pasó con Tito Fuentes, guitarrista de Molotov? Adicciones, cirugías y un coma que casi acaba con su vida

En la misma entrevista, Tito, guitarrista de Molotov se sinceró sobre una etapa oscura en su vida marcada por el alcohol, las adicciones y lo que él llamó una “autodestrucción silenciosa”. Con brutal honestidad aceptó: “Llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”.

Ese estilo de vida lo llevó al quirófano en repetidas ocasiones: ya suma 11 cirugías, muchas de ellas faciales. Una de ellas incluso terminó en una emergencia que casi le cuesta la vida:

“En el hospital, en la última intervención, algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido. Estuve muerto en vida dos días y medio” Tito Fuentes

Tras despertar, entendió que debía modificar no solo su relación con las sustancias, sino también con algo tan común como el azúcar. Entre risas confesó: “No podía dejar de comer una paletita, un chicle… los llaman ‘sugar shots’ y también tuve que trabajarlo”.

“Estuve muerto en vida”: Tito Fuentes rompe el silencio sobre su retiro temporal y su lucha por sobrevivir. / IG: @titof

¿Cuál es el estado de salud de Tito Fuentes, guitarrista de Molotov, tras su operación?

Aunque extraña la adrenalina de los conciertos, Tito Fuentes considera este paréntesis en la banda mexicana Molotov, como una inversión en su futuro. Además de enfocarse en la terapia, ha encontrado en el arte una vía de desahogo: actualmente expone su obra plástica en colaboración con Bankaool, usando cajeros automáticos como galerías poco convencionales.

El músico también ha sido transparente sobre los estragos físicos de tocar guitarra durante más de tres décadas. Padece rizartrosis en ambas manos, una enfermedad degenerativa que desgasta los cartílagos y provoca dolor intenso. En una charla con el pódcast de Javier Paniagua explicó: “Por este movimiento perdí cartílagos, los huesos chocan y se me hizo un espolón. Cada tres o seis meses me tienen que inyectar”.

A pesar de todo, su tono no es de derrota. Reconoce las recaídas, pero también los avances. “A mí la terapia me salvó la vida y el arte es lo más relajante que he encontrado”, subrayó, dejando claro que su proceso de sanación no es solo físico, sino también emocional y espiritual.

Tito Fuentes sobre su retiro y rehabilitación: “Molotov es parte de mi vida, pero primero necesito sanar”: / IG: @titof

¿Molotov seguirá de gira sin Tito Fuentes y cuándo volverá a la banda?

Mientras Tito se recupera, Molotov continúa celebrando su aniversario con Micky, Randy y Paco al frente. Sin embargo, el guitarrista asegura que su regreso no está en duda, solo en pausa. “Dejar la banda, dejar la música… volveré cien por ciento. Molotov, al final, es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia”, sentenció.

El público lo espera con ansias, y aunque su ausencia se siente en los escenarios, sus seguidores han demostrado un cariño inquebrantable. Muchos recuerdan que incluso el sencillo “Todo me pica” fue inspirado en las luchas internas de Tito, lo que confirma que su historia personal siempre ha estado ligada al arte de la agrupación.