Tito Fuentes, de Molotov, no estará en el Vive Latino 2025 y Jay de la Cueva lo sustituirá por esta razón

La mítica banda mexicana Molotov celebrará su 30 aniversario con una gira mundial, pero un giro inesperado ha sorprendido a sus fanáticos: Tito Fuentes, guitarrista y cantante, no participará en el esperado Vive Latino 2025. Debido a problemas de salud, el músico ha decidido tomarse una pausa, dejando su lugar a un viejo conocido: Jay de la Cueva.

El vocalista de Molotov fue señalado de adoptar a dos gatos y después queres abandonarlos / Instagram: @molotovbanda

¿Por qué Tito Fuentes de Molotov no estará en el Vive Latino 2025?

A través de sus redes sociales, Tito Fuentes compartió un comunicado donde explicó los motivos de su salida temporal de Molotov.

“Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios… Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%", declaró el músico.

Aunque no especificó detalles exactos de su situación médica, Tito dejó en claro que su bienestar es lo más importante en este momento. Esta decisión llega justo antes del Vive Latino 2025, donde Molotov tenía programada su única presentación en México como parte de su gira “Molotov TXXXR”.

Jay de la Cueva, el regreso de un miembro fundador de Molotov

En el mismo comunicado, Tito Fuentes anunció que su lugar será ocupado por Jay de la Cueva, quien fue parte fundamental en los inicios de Molotov. “No solo es un musicazo y gran amigo, sino que Jay es uno de los miembros fundadores de la banda, y estoy seguro de que va a ser un gran show verlo junto a ellos en este Vive Latino”, afirmó Tito.

Jay de la Cueva, conocido por su trayectoria en Moderatto y Fobia, inicialmente se presentaría como solista en el festival, pero ahora asumirá el reto de unirse a Molotov para mantener la energía y esencia de la banda en el escenario.

Reacciones de los fanáticos ante el cambio inesperado

El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales. Por un lado, muchos seguidores manifestaron su tristeza por no ver a Tito en el escenario, asegurando que no será lo mismo sin su presencia. “No será igual sin Tito”, comentaron algunos fans en plataformas como Instagram y Twitter.

Sin embargo, también hubo quienes aplaudieron su decisión de priorizar su salud y le enviaron mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Además, la incorporación de Jay de la Cueva ha generado expectativas sobre cómo se transformará el sonido de Molotov en este show especial.

La gira de los 30 años de Molotov sigue adelante

A pesar de la ausencia de Tito Fuentes, la gira “Molotov TXXXR” continuará con presentaciones en 14 países de Latinoamérica y Europa. La banda ya ha realizado conciertos en Argentina, Bolivia y Costa Rica, y después del Vive Latino 2025, viajará a Europa para continuar con su celebración de tres décadas de carrera.

Este inesperado cambio en la alineación de Molotov marca un momento significativo en la historia de la banda. Mientras tanto, los fanáticos esperan con ansias el regreso de Tito Fuentes a los escenarios, confiando en que su salud se restablezca por completo para seguir haciendo historia en el rock mexicano.