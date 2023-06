Integrante de Molotov es acusado de ser un “mal adoptante”; internautas lo tachan de “hipócrita”

En redes sociales, algunos salieron en defensa del integrante de Molotov y señalaron que simplemente “fue honesto”.

Hace unas horas, una internauta acusó a Randy ‘El Gringo’ Ebright, vocalista y baterista de Molotov, de ser un “mal adoptante”, luego de que alojara a dos gatos y después de un tiempo decidiera “regresarlos”.

A través de TikTok, la usuaria @gigiObi contó que, hace casi un año, el cantante se puso en contacto con ella para adoptar a dos gatos adultos llamados Blue y Soul, algo que le emocionó bastante, ya que él siempre se ha pronunciado a favor de los animales.

Luego de un proceso, la joven le entrego a las mascotas en su domicilio y se comunicaba constante con Randy para ver cómo estaban los “michis”, sin embargo, después de unos meses, la celebridad le dijo que los pasara a recoger.

“Después de meses, nos escribe para decirnos que ya no podía tenerlos y que si podíamos pasar por ellos”, manifestó.

La usuaria pensó que Randy ‘El Gringo’ era la mejor opción para adoptar a los gatos, debido a que siempre ha dicho estar a favor de los animales / TikTok: @gigiOba

Sobre el por qué decidió “devolver” a los animales, el integrante de Molotov solo le comentó que las mascotas estaban “medio destrozando su casa” y pidió que pasara por ellos a su domicilio.

“A él se le hace muy fácil buscarme y decirme ‘ya no los quiero y llévatelos’. No iba a dejarlos en sus manos, o si de pronto se los iba a regalar a cualquiera, o si ya no les iba a abrir la puerta”, mencionó.

Al momento de recogerlos, confrontó a Randy por su “irresponsabilidad” y este solo le explicó que también había tenido problemas con los vecinos y ya se la tenían “sentenciada”, por lo que lamentaba ya no alojar más a los gatos.

Rescatista busca que el caso se haga viral

En tanto, señaló que los gatos se encuentran bien, pero sumamente estresados, aunque piensa en que pronto recuperarán la confianza en los humanos y otra persona “más responsable” podrá adoptarlos.

Por otra parte, arremetió contra Randy ‘El Gringo’ y lo tachó de “hipócrita” por decir que está a favor de los animales, cuando abandona a dos gatos solo porque le “estorban”.

“Este señor se vende con bandera de que le importan los animales, que es vegano y que está preocupado por el planeta y no se qué, cuando no es cierto. Es un irresponsable que cree que los animales son desechables. No le entreguen nunca a un animal”, expresó.

La joven pide ayuda para viralizar el caso, pues desea que los gatos sean adoptados, además de advertir a otros rescatistas sobre Randy ‘El Gringo’ / TikTok: @gigiOba

Internautas estallan en redes

Tras viralizarse esta acusación, la mayoría de los internautas se mostraron indignados ante la falta de “responsabilidad” de Randy ‘El Gringo’, sin embargo, algunos de sus fans salieron en su defensa y puntualizaron que simplemente fue “honesto” e hizo lo correcto al regresar a los animales.

Hasta el momento, Randy ‘El Gringo’ no se ha pronunciado ante estas acusaciones / Instagram: @ameri_naco

