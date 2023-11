Molotov dará concierto este 6 de diciembre en San Antonio, Texas ¡Te contamos todo!

La banda de rock mexicana, Molotov, deleitará con sus mejores éxitos a todo su público de San Antonio, Texas.

El próximo 6 de diciembre los intérpretes de Gimmy the power se presentarán en el The Pavilion At The Espee St. Paul Square a las 7 pm. (GMT-6)

¡No te lo puedes perder!

Consigue tus entradas en Ticketmaster. Al momento solo se encuentra disponible la zona Premium Pavilion y su costo es de $119 dólares.

