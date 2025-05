Miguel Ángel, fotógrafo que murió en el festival Axe Ceremonia dejó una carta ‘por si algo le pasaba’

Fue el pasado 5 de abril cuando un hecho lamentable se vivió en pleno festival de música. En el Axe Ceremonia, se colocaron estructuras metálicas que no fueron registradas al momento de realizar las inspecciones que hace Protección Civil y una de ellas cayó por los fuertes vientos registrados aquel día en el parque Bicentenario, en la ciudad de México.

El saldo fue de dos personas muertas, Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández, ambos apasionados fotógrafos que comenzaban su carrera en medios de comunicación.

El joven fotógrafo se estaba abriendo paso en medios de comunicación. / Instagram.

¿Quién era Miguel Ángel Hernández, fotógrafo que murió en el festival Axe Ceremonia 2025?

Miguel Ángel Hernández tenía 26 años, era egresado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM. Trabajaba como fotógrafo para el medio independiente Mr. Indie, especializado en música alternativa, festivales y cultura.

Su familia lo describe como alguien sensible y apasionado por su profesión, en Instagram( @miguel_hernandezh), Miguel compartía tanto su trabajo como sus pasiones. Publicó más de 100 imágenes y tenía más de 1,600 seguidores.

El joven tenía el sueño de convertirse en un fotoperiodista cultural. / Instagram

¿Qué dice la carta que el fotógrafo Miguel Ángel Hernández dejó a su familia en caso de morir?

La familia de Miguel Ángel utilizó sus redes para publicar la que fue la última carta del joven, en donde expresa su cariño por los suyos y manifiesta sus deseos en caso de morir, sin saber que sería encontrada después de su muerte en el festival.

“A mis papás, perdón por faltarles al respeto, saben cuánto los amo. Sin ustedes, yo no hubiera sido feliz todo el tiempo que viví. Gracias por las oportunidades y los sacrificios que hicieron para que pudiera hacer lo que me gusta y ser feliz”, se lee en la misiva.

“A mi hermana, gracias por todo, y perdón por no ser lo mejor para ti. Sabes cuánto te amo. Eres mi héroe. Gracias por seguirme en todo, solo contigo lo volvería a hacer”

Algo que llamó la atención de los usuarios de redes fue la aseveración de Miguel Ángel sobre la vida, pues el fotógrafo fue sumamente feliz, según sus propias palabras.

“Si ofendí o lastimé a otras personas que amo: tíos, primos, sobrinos o quien sea, les pido perdón, pero, a veces, cargaba con tanto dolor en mi ser que me impedía ver alrededor. Sean felices y no se queden en el dolor porque ahí no estoy. Fui enormemente feliz. Respeten mi decisión”

“Si me muero o algo me pasa, que me lleven al pueblo, entero o en cenizas, no quiero estar conectado o algo raro. Solo lleven a un padre para que me unja. Cuiden a los perritos bien hasta que ya no estén”.

En su carta, Miguel Ángel agradece a sus papás y asegura que fue ‘enormemente feliz’. / Instagram.

¿Por qué el fotógrafo Miguel Ángel Hernández dejó una carta a su familia en caso de morir?

Aunque en uno de los fragmentos del extenso texto se alcanza a leer un “respeten mi decisión” que generó algunas dudas sobre las razones que llevaron al joven a redactar la carta. Su familia puntualizó que Miguel decidió escribirla después de una visita a urgencias, una madrugada de marzo de este año, apenas semanas previas a su muerte.

“Es una carta que Migue escribió la madrugada del 2 de marzo, el mismo día en que tuvimos que ir a urgencias después de un accidente al regresar de un concierto. Ese día él se asustó mucho, y dejó esta carta… Nos dejó estas palabras que son tan suyas: claras, amorosas, profundas. Palabras que merecen ser leídas por quienes también lo aman y lo extrañan”, se lee.