Natanael Cano reveló que peleó con una mujer en plena calle: ¿Criticó su música? VIDEO

El cantante sonorense Natanael Cano, conocido por su papel en el movimiento de los corridos tumbados, vuelve a ser el centro de la polémica. En una reciente entrevista con el productor musical Pepe Garza, el intérprete reveló un altercado que tuvo en la vía pública con una mujer que lo increpó por su música. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Natanael Cano pelea con mujer en la calle?: Esto asegura el cantante mexicano

Durante la entrevista, Natanael Cano narró con tono molesto cómo una mujer lo confrontó mientras él circulaba en su vehículo por las calles de Sonora, su estado natal. Según relató, la señora lo reconoció y lo atacó verbalmente al gritarle: “¿Tú eres el de los corridos? Nac... corriente”

Ante esto, el cantante respondió de forma directa: “Cállate el hocico”.

Cano admitió que ha sido blanco constantes críticas, muchas veces cargadas de prejuicio. “Tiene ese odio contra mí, gente cul…”, expresó, dejando claro que este no ha sido un caso aislado.

“Me ha llegado a pasar que me dicen que soy un ‘nac... pen...’ por hacer los corridos”. Natanael Cano

Las declaraciones han dividido opiniones en redes sociales: mientras algunos defienden su derecho a expresarse artísticamente, otros consideran su reacción como una muestra de soberbia y falta de autocontrol.

La agresión de Natanael Cano a su DJ quedó grabada desde las primeras filas del festival. / Instagram: @natanael_cano

¿Por qué Natanael Cano se peleó con su DJ en el festival Baja Beach Fest?

El polémico episodio en la calle no fue el único foco de atención para Natanael Cano en los últimos días. El cantante también protagonizó un bochornoso incidente durante su presentación en el Baja Beach Fest. En pleno show, se enfrascó en una acalorada discusión con su DJ, aparentemente por un error técnico en la pista musical.

Lo que comenzó como una discusión verbal escaló rápidamente cuando Cano lanzó un golpe que terminó impactando contra el equipo del DJ, rompiendo una laptop en pleno escenario. El momento fue grabado por asistentes al concierto y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando al cantante lanzando más golpes y recibiendo incluso uno directo al rostro.

El incidente encendió aún más el debate sobre el carácter de Cano y su forma de manejar la fama. Aunque aún no ha dado una declaración formal sobre el altercado, su comportamiento ha sido ampliamente criticado por profesionales del medio y fanáticos por igual.

Natanael Cano protagoniza violento altercado con su DJ en pleno escenario del Baja Beach Fest. / Tiktok: @anxxietyprincess

¿Qué ha respondido Natanael Cano a los “detractores” de él y de su música?

La relación de Natanael Cano con el ojo público ha sido, desde el inicio, compleja, según algunos de sus seguidores. Por esta razón, el cantante no ha dudado en responder con dureza a quienes lo critican, ya sea por su estilo musical o por su actitud.

En la entrevista con Garza, Cano fue contundente al dirigirse a sus detractores: “Tienes cag… en la cabeza por pensar eso”, refiriéndose a quienes lo atacan simplemente por cantar corridos tumbados.

El artista, quien ha sido pionero en fusionar el regional mexicano con sonidos urbanos y letras explícitas, ha polarizado a la audiencia mexicana. Sin embargo, para muchos jóvenes, su estilo rebelde y auténtico representa una voz distinta, aunque para otros es signifique todo lo contrario.

