Cantante de corridos tumbados es arrestado por intentar liberar a su suegra ¡Fue acusada de robo!

La detención de un cantante de corridos tumbados en Mexicali generó atención luego de que se diera a conocer que fue arrestado tras intervenir en un procedimiento policial relacionado con un presunto robo en una tienda departamental. El caso involucra tanto a una figura emergente de la música regional mexicana como a su suegra, señalada por intentar sustraer mercancía sin pagar.

Muere cantante / Redes sociales

¿Qué ocurrió durante la detención del cantante de corridos tumbados en Mexicali?

De acuerdo con información oficial, la situación comenzó cuando Edith “N”, mujer de 54 años y suegra del cantante Said Norzagaray, fue sorprendida por personal de seguridad del establecimiento ocultando una bolsa entre sus ropas. Al intentar salir del lugar sin pagar el artículo, fue interceptada por los guardias al pasar por los arcos de seguridad de la tienda.

Tras la detección del robo, los empleados solicitaron la presencia de la Policía Municipal de Mexicali. Los agentes acudieron al sitio y procedieron a la detención de la mujer dentro del mismo centro comercial, siguiendo los protocolos correspondientes.

Durante este procedimiento, Said N, de 25 años, intervino al percatarse de la detención de su suegra. Según el reporte de las autoridades, el cantante intentó impedir que la mujer fuera asegurada y, en el altercado, presuntamente agredió a una agente de la policía municipal. Esta acción derivó en cargos adicionales en su contra por resistencia al arresto y agresión a una servidora pública.

Ante la situación, los elementos policiacos procedieron también a detener al intérprete. Ambos fueron reducidos en el lugar y trasladados en una patrulla ante las autoridades competentes para el inicio del proceso legal correspondiente. No se reportaron más incidentes durante el traslado.

Suegra del cantante Said / Policía Municipal Mexicali

¿Cuáles son los cargos que enfrentan el cantante Said N y su suegra?

Las autoridades informaron que Edith “N” enfrenta cargos por el delito de robo, relacionado con la mercancía que habría intentado sustraer del establecimiento comercial. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará las sanciones aplicables conforme a la legislación vigente.

En el caso de Said N, además de la detención derivada de su intervención durante el procedimiento, deberá responder por la presunta agresión a una agente de la Policía Municipal y por resistencia al arresto. Estos señalamientos se suman al expediente abierto tras los hechos ocurridos en la tienda departamental.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial cuál será el castigo o las medidas cautelares que podrían imponerse a ninguno de los dos detenidos. Las autoridades señalaron que será la instancia correspondiente la que defina su situación jurídica una vez concluidas las investigaciones iniciales.

La Policía Municipal de Mexicali indicó que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos y que ambos involucrados permanecen bajo resguardo mientras se determina su estatus legal.

Said Norzagaray / Policía de Mexicali

¿Quién es Said N, el cantante detenido en Mexicali?

Said es un artista emergente dentro del género de los corridos tumbados y la música regional mexicana. En los últimos años ha comenzado a consolidar su carrera con lanzamientos que han tenido presencia en plataformas digitales y colaboraciones con otros exponentes del género.

En noviembre de 2024, estrenó el sencillo “Cartier” bajo el sello Warner Music, marcando una etapa importante en su trayectoria profesional. Posteriormente, en enero de 2025, participó en la canción “Carolina Herrera”, colaboración con Adriel Favela incluida en el álbum “Origen”, uno de los proyectos recientes del cantante sinaloense.

Además de estos lanzamientos, el intérprete ha compartido otros temas como “Peaky Blinders”, “Beliko Me Muevo” y “Wanda”, con los que ha incrementado su presencia en la escena musical contemporánea y ha logrado captar la atención del público afín al movimiento de los corridos tumbados.

Hasta ahora, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte del cantante ni de su equipo de representación. Tampoco se ha informado si el proceso legal tendrá repercusiones inmediatas en sus actividades profesionales.

