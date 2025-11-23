Futbolista acusado de supuesto abandono y robo de casa en CDMX; la denunciante dice: “Se puso loco”

El mundo del fútbol vuelve a dar de qué hablar. Luego de la intensa pelea entre Alex Montiel ‘El Escorpión dorado’ y Marc Cross, exjugador del Cruz Azul, en la Kings League, ahora se da a conocer el caso de Kevin Mier, un futbolista mexicano que está siendo demandado por los delitos de robo y abandono de una casa, ¿irá a la cárcel?

Kevin Mier / Redes sociales

¿Qué está pasando con Kevin Mier, futbolista acusado de supuesto abandono y robo de casa?

De acuerdo con información del medio ‘Esto’, una mujer llamada Yolanda Muñiz Martínez demandó al actual portero del Cruz Azul por presuntos daños y deudas a una propiedad que, supuestamente, le estaba rentando en Ciudad de México. La querella se interpuso en octubre.

Según la mujer, el adeudo alcanza los 270 mil pesos aproximadamente. Declaró que, supuestamente, Kevin Mier dejó de pagar la renta del departamento en el que vive desde hace un año y medio, poco después de que una empleada le hubiera robado unos zapatos.

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, expresó.

Al parecer, Mier habría dejado muchos daños a la propiedad y actualmente estaría “escondido” para no pagar lo que debe: “La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde”, indicó.

De acuerdo con el medio, Kevin ya habría sido notificado del proceso en su contra el pasado 13 de noviembre. La autoridad habría ido a las instalaciones donde entrena el Cruz Azul para darle los papeles de la demanda.

¿Kevin Mier, portero de Cruz Azul, irá a la cárcel?

Hasta el momento, Kevin Mier o algún portavoz del Cruz Azul no se ha pronunciado sobre esta situación. En tanto que la parte acusatoria dejó ver que tan solo desea que le paguen los daños a su propiedad, así como lo que debe de la renta.

Cabe destacar que su problema legal se suma a los problemas de salud que ha tenido últimamente. Y es que, el pasado 11 de noviembre, se lesionó durante un partido. Tras varios exámenes, le diagnosticaron una fractura en la tibia.

Esto no solo le hará perder la Liguilla del Apertura 2025 con Cruz Azul, sino que también pone en riesgo su participación en la Selección Colombia para el Mundial 2026.

¿Quién es Kevin Mier, futbolista demandado por presunto robo y abandono de casa?

Kevin Leonardo Mier Robles, más conocido solo como Kevin Mier, es un futbolista de origen colombiano.

Nació el 18 de mayo de 2000. Actualmente tiene 25 años.

Debutó en 2020.

En 2024, se unió al Cruz Azul como portero.

En ese año, ganó el Balón de Oro de la Liga MX como el Mejor Arquero.

Es muy hermético en cuanto a su vida personal. Se sabe que tiene pareja.

