Alex Montiel ‘El Escorpión dorado’ y Marc Crosas pelean en la final de la Kings League ¡casi se golpean!

Alex Montiel, alias ‘el Escorpión dorado’, enfrenta una nueva polémica. Y es que, tras ser señalado de serle infiel a su esposa con la influencer Fabiola Martínez, ahora protagoniza una acalorada pelea con Marc Crosas en la final de la Kings League, ¡tuvieron que intervenir para evitar los golpes!

Pelea Kings League / Redes sociales

Lee: ¿Alex Montiel y Dana Arizu, su esposa, al borde del divorcio tras revivir infidelidad? Toman fuerte decisión

¿Qué pasó entre Alex Montiel ‘El Escorpión dorado’ y Marc Crosas en la final de la Kings League?

El pasado 21 de noviembre, se llevó a cabo la final de la Kings League en México. El partido se dio entre Pelusa Caligari, equipo dirigido por ‘El Escorpión dorado’, y Furia FC, ganando estos últimos. Justo cuando todo terminó, se suscitó un fuerte altercado. Lejos de lo que se pudiera pensar, no fue entre jugadores, sino entre Alex Montiel y Marc Crosas, futbolista retirado y el presidente de la liga.

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que se puede ver a Montiel acercándose a Crosas para después discutir con él. En algún punto, empiezan a empujarse, por lo que los presentes tuvieron que intervenir.

El video termina con Crosas alejándose del lugar, mientras que el creador de contenido simplemente lo señala con el dedo, en una aparente señal de advertencia.

Si bien las cosas no llegaron a los golpes, dejaron muchas dudas y críticas en redes sociales. Y es que, para los fans del torneo, lo ocurrido fue una actitud “antideportiva”. También se asumió que Alex fue quien empezó el conflicto, por lo que incluso algunos usuarios comenzaron a burlarse diciendo que, “si no pudo con Franco Escamilla en el Supernova Orígenes, menos lo haría con Marc Crosas”

🤯🔥 ¡SE CALENTARON LAS COSAS! 🔥🤯



Después de que Furia FC ganara el partido, Alex Montiel, presidente de Peluche Caligari, se fue a los golpes contra Marc Crosas. Miguel Layún intentó calmarlo… pic.twitter.com/CUuXOUlpIo — AS México (@ASMexico) November 22, 2025

No te pierdas: Esposa de Alex Montiel reacciona a pruebas que mostró Fabiola Martínez de su noviazgo con el Escorpión dorado

Esta fue la razón por la que Alex Montiel ‘El Escorpión dorado’ y Marc Crosas se pelearon

Luego de que el video de la pelea se volviera virar, Alex Montiel aprovechó sus redes sociales para aclarar qué habría pasado. Según su versión, tras la derrota de Pelusa Caligari, Marc Crosas fue a burlarse de su director técnico.

Esta acción lo habría hecho enojar, por lo que no dudó en confrontar a Marc y decirle que dejara en paz a su colega. Esto habría iniciado un fuerte intercambio de palabras que casi llega a los golpes.

“Les falló, no fue el Escorpión, fui yo. Y el que fue a reventar a mi entrenador fue el provocador de Crosas que cruzó toda la cancha para echarle pleito a mi DT hasta que le puse un alto a Marc. Chi… ‘director’ de competición que provoca un pe… que pudo llegar a más” Alex Montiel

Hasta el momento, Marc no ha dado su versión de la historia. En tanto que los usuarios de redes sociales han empezado a solidarizarse con Alex, señalando que, en caso de que su historia sea verdad, Crosas actuó mal al querer pelear con el director técnico del Pelusa Caligari.

Les falló, no fue el Escorpión, fui yo. Y el que fue a reventar a mi entrenador fue el provocador de Crosas que cruzó toda la cancha para echarle pleito a mi DT hasta que le puse un alto a Marc. Chingón “director” de competición que provoca un pedo que pudo llegar a más https://t.co/IBY46Qg5yP — Alex Montiel (@AlexMonthy) November 22, 2025

¿Quién es Marc Crosas, quien se peleó con Alex Montiel ‘El Escorpión dorado’?

Marc Crosas Luque, mejor conocido simplemente como Marc Crosas, es un exjugador de fútbol español naturalizado mexicano.

Nació el 9 de enero de 1988. Actualmente tiene 37 años.

Llegó a jugar para varios equipos importantes como el Barcelona y el Cruz Azul.

Durante su paso por Cruz Azul, se lesionó la rodilla y, si bien quiso seguir jugando, le fue imposible. Por cuestiones de salud, se retiró en 2017.

Aunque ya no estaba en las canchas, siguió involucrado en el mundo deportivo. Actualmente es comentarista.

Es el director deportivo de la Kings League.

Mira: Esposa de Alex Montiel lanza fuerte mensaje en medio de la hospitalización del youtuber, ¿Está grave?