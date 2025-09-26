¿Alex Montiel y Dana Arizu, su esposa, al borde del divorcio tras revivir infidelidad? Toman fuerte decisión

La historia entre Alex Montiel y Dana Arizu parece haber llegado a un nuevo capítulo… y no precisamente feliz. Luego de que se volviera a hablar del escándalo amoroso entre ‘el Escorpión dorado y la influencer Fabiola Martínez, ahora los fans notaron que Alex y Dana tomaron una drástica decisión, lo que ha desatado una ola de rumores sobre una posible separación definitiva. ¿Será?

Alex Montiel ‘Escorpión Dorado’ y su esposa / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué ocurrió entre Alex Montiel y Fabiola Martínez y cómo surgió la polémica de infidelidad?

La bomba estalló cuando Fabiola Martínez, modelo e influencer regiomontana, aseguró haber mantenido una relación sentimental con Alex Montiel mientras él seguía casado con Dana Arizu. Pero no se quedó en palabras: presentó audios como prueba, donde se escucha al youtuber expresándole amor con frases que no dejan lugar a dudas.

“Cosa hermosa, preciosa… que no sale de mi cabeza. Te amo”, se escucha decir a Montiel en uno de los audios que se viralizó rápidamente. La autenticidad de los clips no ha sido desmentida, lo que ha generado una ola de indignación entre sus seguidores. Muchos han calificado el acto como una traición imperdonable, mientras otros agradecen a Fabiola por “mostrar la verdadera cara” del Escorpión dorado

Desde entonces, la reputación de Alex Montiel ha estado en caída libre. Aunque intentó mantener silencio, el daño parece irreversible. Y ahora, el detalle que captaron que hizo Dana desató rumores de que la relación no habría logrado sobrevivir al escándalo. ¿Qué pasó?

¿Qué decisión tomaron Alex Montiel y Dana Arizu tras rumores de separación por presunta infidelidad?

En redes sociales usuarios se dieron cuenta de que Alex Montiel y Dana Arizu, su esposa, se dejaron de seguir en Instagram. Lo cual no pasó desapercibido. Para muchos, este tipo de acciones ente usuarios son más reveladoras que cualquier comunicado. Durante años, ambos compartieron momentos juntos en Instagram, mostrando una vida aparentemente estable. Pero tras el escándalo con Fabiola Martínez, esa imagen ¿se desmoronó?

La decisión de dejar de seguirse ha sido vista como una confirmación tácita de que su relación ¿está en crisis? En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar:

“Ya era hora”

“Dana merece algo mejor”

“Por fin dejó de ser migajera”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones relacionadas.

El término “migajera” se volvió tendencia, usado para describir a quienes se conforman con poco en una relación. Y en este caso, se ha usado para aplaudir la decisión de Dana en dejar de seguir a Alex Montiel, quien hasta ahora no ha dado la cara ni ha emitido ninguna declaración pública sobre una posible separación tras no tener el follow de la madre de sus hijos en redes.

¿Cómo reaccionó Dana Arizu ante el escándalo de infidelidad de El escorpión dorado y qué dice su público?

Lejos de quedarse en el papel de víctima, Dana Arizu, esposa de Alex Montiel, ha decidido enfocarse en sus propios proyectos. Actualmente lidera el canal de YouTube DanaReconexion, donde entrevista a artistas, expertos y figuras públicas en un formato íntimo y reflexivo. Este giro profesional ha sido visto como una forma de empoderamiento.

La comunidad digital la respalda y muchos aseguran que este escándalo podría ser el inicio de algo mucho mejor para ella. “Dana está brillando sola”, “Ahora sí se ve feliz”, “Ese canal es lo mejor que le pudo pasar”, comentan sus seguidores en redes.

Por ahora, ni Alex Montiel ni Dana Arizu han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de su matrimonio. Pero en redes señalan que los hechos hablan por sí solos: unfollow, audios comprometedores y una narrativa que cada vez se inclina más hacia una posible separación. ¿Será?