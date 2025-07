Poncho de Nigris se ríe de infidelidad de Alex Montiel con audio “Cosa hermosa” filtrado por Fabiola Martínez

Una vez más, Alex Montiel mejor conocido por su personaje ‘Escorpión dorado’, se encuentra en el ojo del huracán tras la filtración de un nuevo audio que expone detalles íntimos de su relación con la influencer y conductora, Fabiola Martínez. En el audio, Montiel le dedica románticas palabras como: “Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo”, desatando una ola de memes y reacciones.

La responsable de hacer público este mensaje fue la propia Fabiola Martinez quien compartió nuevas pruebas en su canal de YouTube para desmentir las recientes declaraciones del influencer, donde aseguraba que solo la había visto cuatro veces. La revelación provocó que la frase se volviera tendencia en redes sociales y pronto comenzara a usarse con tono de burla y humor en diversos contextos.

Fabiola Martínez exhibe pruebas de romance con Alex Montiel / IG: @alexmonthy / @bellafaby

No te pierdas: Captan a Alex Montiel sin esposa ni amante en concierto de Grupo Firme ¿Ya nadie quiere ir con él?

¿Qué hicieron Poncho de Nigris y Marcela Mistral con el audio “cosa hermosa” de Fabiola Martínez donde exhibe a Alex Montiel, ‘Escorpión dorado’?

Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral, decidieron no quedarse al margen de la polémica. La popular pareja regiomontana utilizó el controversial audio como parte de un video en tono de parodia, en el que ambos simulan una escena de cortejo exageradamente romántica. El clip se titula con humor: “Como cuando quieres detonar en la noche”, y se burla abiertamente del tono meloso que usó Alex Montiel.

La parodia fue bien recibida por muchos usuarios, quienes elogiaron a Poncho y Marcela por abordar la supuesta infidelidad del ‘Escorpión dorado’ con sarcasmo, convirtiendo la polémica en un momento de comedia viral. Sin embargo, no faltaron las críticas: varios internautas señalaron que Marcela debería mostrar más empatía hacia la esposa de Alex Montiel, sugiriendo que no todo debería tomarse a la ligera. Tal vez hoy todo es risas y bromas… pero, “¿qué pasará si mañana se filtra un audio de Poncho? ¿También se reirán?”, se leía en algunos comentarios.

Te puede interesar: Fabiola Martínez exhibe polémicas pruebas de su romance con Alex Montiel: “No sales de mi cabeza, te amo”

Cabe destacar que Alex Montiel, en plena polémica con Fabiola Martínez tras la entrevista con Adrián Marcelo, también terminó enfrentándose al comediante Óscar Burgos, quien era su amigo. Burgos fue totalmente sincero y no solo confirmó la infidelidad, sino también el distanciamiento entre ambos. Alex no tardó en dejar claro que ya no deseaba mantener una amistad con el comediante regio, señalando que habría sido su esposa quien filtró las imágenes que evidenciarían la traición. Fue aquí donde, Montiel mencionó a otros influencers que aún considera sus amigos y pidió que no los involucraran más en el escándalo. Entre ellos se encontraban la Mole y Poncho de Nigris.

Ahora, en redes sociales, muchos aseguran que Alex podría dejar de hablarle a Poncho, ya que esta “inocente” parodia podría terminar afectando su amistad.



“Ahora con el audio del Rey Grupero, donde dice que Poncho tuvo algo que ver con una ex pareja suya (ya estando casado con Marcela).”

"¡Etiqueten al Escorpión Dorado para que suba a Alex Montiel al volante!”

“Jajajajajajajaja, ¡Alex Montiel no va a soportar, eh!”

“También deberían recrear la escena de las motos de Secretos de Parejas , estaría buenísimo.”

, estaría buenísimo.” “El que se sube, se pasea. Jejeje.”

"¡Esooo, sin miedo a la funa!”

“Te van a dejar de hablar...”

"¿Que no se iban a divorciar?”



Te puede interesar: Fabiola Martínez exhibe polémicas pruebas de su romance con Alex Montiel: “No sales de mi cabeza, te amo”

¿Cuál es la historia entre Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ y Fabiola Martínez?

La relación entre Alex Montiel y Fabiola Martínez, ha sido objeto de críticas hacia el influencer, ya que se habría dado en medio de su matrimonio, es decir, como una infidelidad que comenzó a mediados de 2023. Todo comenzó con un video difundido por Carolina Castro, esposa de Óscar Burgos, en noviembre de 2023, donde se veía atrás al ‘Escorpión dorado’ en actitud cariñosa con una mujer que fue identificada como Fabiola, durante un concierto de Peso Pluma. Esto provocó la inmediata reacción de Montiel y su esposa Dana Arizu, quienes aclararon que su matrimonio se basa en una relación abierta.

A pesar de ello, Fabiola Martínez aseguró haber tenido una relación romántica con Montiel bajo la creencia de que su matrimonio estaba por disolverse. En entrevistas y comunicados, afirmó que Alex incluso habló de tener un hijo con ella y que le había prometido un divorcio inminente, lo cual nunca ocurrió. “Yo no fui quien falló”, dijo Martínez, recalcando que esperaba que el matrimonio se terminara legalmente.

Fabiola Martínez exhibe pruebas de romance con Alex Montiel / IG: @alexmonthy / @bellafaby

El 27 de junio de 2025, Alex Montiel respondió a las acusaciones mediante un video publicado en su canal La lata. En él, afirmó que su relación con Fabiola fue breve y que apenas la había visto cuatro veces. “Si hay alguien que te vibra y que te late, güey, pues te empiezas a juntar con esa persona hasta que ya no”, dijo. Sin embargo, nunca negó la existencia de encuentros con Martínez.

Sin embargo, Fabiola lo volvió a desmentir ahora con la difusión del audio en el que llama a Martínez “cosa hermosa”, junto con otras pruebas, que dejaron en entredicho la versión del Escorpión dorado. Esta contradicción ha alimentado aún más la controversia, colocando al influencer en una posición poco creíble frente a su audiencia como ante su círculo profesional. Incluso, circulan versiones de una posible ruptura de su matrimonio con Dana Arizu.



Así lo dijo Fabiola Martínez: