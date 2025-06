Escorpión dorado rompe el silencio sobre la infidelidad y lanza indirectas: “¿Yo la negué? ¡Ahí estoy, güey!”

Tras varios días de especulaciones y polémica en redes, Alex Montiel, conocido también como el Escorpión dorado, rompió el silencio y abordó directamente el escándalo que resurgió luego de una entrevista entre Adrián Marcelo y Fabiola Martínez, su expareja, quien reveló detalles de su relación.

En su video titulado “Qué sucedió realmente en Monterrey? Culpé a alguien? No me hice responsable? Lo negué?”, Montiel explicó que atravesaba una crisis con su esposa, Dana Arizu, quien estaba al tanto de su romance con Fabiola. Además, arremetió contra el comediante Óscar Burgos, quien ha hecho declaraciones públicas sobre el tema en diversas entrevistas.

¿Qué fue lo que pasó realmente en Monterrey hace dos años según Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’?

Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’, explicó que nunca culpó a nadie, no negó nada y dio la cara en su momento ante la única persona a la que le debía explicaciones: su esposa Dana. Reconoció que en ese tiempo su matrimonio pasaba por un distanciamiento, pero lo resolvieron y hoy están más unidos que nunca.

“Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde al matrimonio. Y en mi matrimonio estábamos viviendo una situación de distanciamiento entre los dos” Alex Montiel

Montiel explicó que en ese momento él y su esposa, Dana, atravesaban una etapa complicada y que todo lo hablaron en privado. “Yo no culpé a nadie. Yo nunca oculté la cara. Yo nunca negué nada. Todo lo hablé de frente”, sostuvo, haciendo referencia a las imágenes que circularon en redes, donde fue captado junto a otra mujer.

¿El Escorpión dorado engañó a su esposa con Fabiola Martínez? Así responde él

Una de las frases más contundentes de su video fue cuando reconoció que no podía negar lo que se vio: “Así como mi cara está ahí atrás, güey, pues yo no puedo decir, ‘No, yo no fui’. Pues sí, ahí estoy, güey”. Sin embargo, enfatizó que eso no significó una traición, ya que todo fue hablado y aclarado dentro de su matrimonio.

También criticó a quienes han revivido el escándalo con “mentiras repetidas mil veces” y aseguró que hay personas “poniéndose el saco” y autovictimizándose sin que él los haya mencionado o culpado directamente. Aclaró que una persona cercana filtró historias que lo involucraban, pero nunca la acusó públicamente porque no tenía pruebas ni quería señalar a nadie sin fundamentos.

“Nunca en un anecdotario, en una entrevista o algo así, he culpado a otra persona. He señalado a los involucrados. No lo he hecho porque, como se los dije, creo que era una cuestión que yo tenía que arreglar con mi esposa en su momento” Alex Montiel

Además, desmintió que la relación con la persona involucrada haya sido algo formal o duradero: “La vi… la he visto cuatro veces en mi vida”, minimizando así las versiones que hablaban de una relación estable con planes de boda.

¿Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’, le respondió a Óscar Burgos?

Montiel fue directo al señalar que las imágenes que desataron el escándalo salieron del celular de una persona cercana a él, pero que no por eso la responsabilizó públicamente. “Nunca te culpé ni a ti ni a nadie. Cuando pasó todo el pedo, este cuate se comunicó conmigo… y yo le dije: ‘Lo que salió fue de tu celular y del celular de tu esposa’”, relató.

Sin embargo, dejó claro que no le corresponde a él determinar si la filtración fue con intención o por descuido, y que por eso prefirió no hablar más del tema en su momento: “Yo no tengo manera de comprobarlo. Por eso yo no puedo estar acusando a nadie”.

Criticó duramente que esa persona, a quien no nombra pero se sabe es Óscar Burgos, esté ahora hablando públicamente sobre la situación con una versión que mezcla ficción con verdades: “Empezó a decir una cantidad de estupideces que no le constan, que yo no le dije y que solamente las está repitiendo como merolico, como mandadero”.

¿Cómo está hoy el matrimonio de Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ con Dana, su esposa?

En el video, Montiel también abordó cómo ha sido su evolución con Dana desde ese momento. Confirmó que siguen juntos y que su matrimonio está más fuerte que nunca: “Hoy estamos muy unidos. Hoy estamos enamorados”, dijo.

Asegurando que su esposa es “una gran mujer que me ha dado lo mejor de sí. Yo he tratado de darle lo mejor de mí. Y en el momento en que no hemos estado al 100 por ciento en algún aspecto de la vida, lo hemos platicado”.

También explicó que, más allá del vínculo romántico, ambos son socios en lo laboral: “Todo el mundo que ha estado conmigo en esta vida personal y laboralmente sabe que mi esposa es mi manager y mi socia”. Aseguró que incluso si algún día se separaran, él jamás atentaría contra ella ni públicamente ni en lo económico, por respeto a sus hijos.

“Yo no anclaría una cosa que vaya en contra de la mamá de mis hijos, porque le va a afectar a mis niños” Alex Montiel

¿Por qué Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado, decidió hablar ahora?

Finalmente, el Escorpión dorado explicó que decidió romper el silencio no por presión, sino porque el tema resurgió con fuerza y muchas versiones falsas comenzaron a circular.

“Aquí nadie somos víctimas. Dejemos de tirarnos al piso y darnos latigazos para buscar culpables. Pasó lo que pasó y ya estoy yo en otro canal” Alex Montiel

Con más de 14 años de carrera en medios, reiteró que se dedica al entretenimiento, no al chisme, y que su valor no depende de una anécdota del pasado. “Yo valgo un chingo, cabrón”

Fiel a su estilo, sin filtros y directo, deja claro que “uno está con quien quiere estar”, y hoy, él está más fuerte que nunca con su familia.

Así fue como lo dijo Alex Montiel, el Escorpión dorado: