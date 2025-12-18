Asesinan a futbolista y a su esposa, horas después, ella reaparece, tras ser declarada muerta: ¿Qué pasó?

En el mes de septiembre, se reportó la muerte de Jonathan “Speedy” González, futbolista ecuatoriano que fue asesinado en su país natal. Militó en equipos de la Liga MX con una gran trayectoria en equipos sudamericanos.

El asesinato de un futbolista ha generado profunda conmoción en el mundo del deporte. El crimen ocurrió el miércoles 17 de diciembre, y es que las primeras versiones aseguraban que tanto él como su esposa, fallecieron en el momento, pero en últimas horas la situación cambió, pues la esposa apareció en redes con un mensaje que dejó a todos impactados. ¿Quién es y qué sucedió exactamente?

¿Qué famoso futbolista fue asesinado junto a su esposa recientemente?

Mario Pineida, jugador del Barcelona SC, de Ecuador, murió en un atroz crimen el día de ayer, al norte de Guayaquil, en aquel país, mientras era acompañado por su madre, y una mujer que en un inicio era reportada como su esposa.

De acuerdo con información confirmada por la Policía Nacional, el ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la avenida Isidro Ayora, en el sector Tía Samanes–Servicárnicos, al norte de Guayaquil. Dos sujetos armados que se desplazaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas que se encontraban en el lugar.

Las víctimas fueron Mario Pineida, de 32 años; Gisella Fernández (desmentida posteriormente), de nacionalidad peruana y Lety Martínez, madre del futbolista. La brutalidad del ataque, así como la difusión de videos del momento en redes sociales, provocaron una ola de reacciones, mensajes de condolencia y homenajes en plataformas digitales.

¿La esposa de Mario Pineida también murió en ataque contra el futbolista ecuatoriano?

Como resultado del atentado, se reportó la muerte de Mario Pineida y Gisella Fernández, esposa del futbolista , pero todo tomó un rumbo totalmente diferente en las últimas horas.

En medio del impacto por el asesinato, diversos medios locales señalaron inicialmente que Gisella Fernández era la esposa del jugador del Barcelona SC. Ante ello, Ana Aguilar, quien se identifica como la esposa legal de Mario Pineida y madre de sus tres hijos, decidió pronunciarse públicamente, en redes sociales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Aguilar fue enfática:

Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida. (...) Solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan el sufrimiento de nuestra familia. Ana Aguilar, esposa del fallecido futbolista, Mario Pineida

Con estas palabras, buscó poner fin a los rumores y corregir la narrativa que se había instalado tras el crimen, por lo que Gisella Fernández, se especula era una pareja actual del futbolista ecuatoriano.

¿Quién fue Mario Pineida, futbolista asesinado recientemente?

Mario Pineida fue un futbolista ecuatoriano reconocido su trayectoria vinculada al Barcelona Sporting Club, uno de los equipos más emblemáticos y seguidos del país, institución en la que desarrolló gran parte de su carrera y logró ganarse el respeto de sus compañeros y de la hinchada.

Dentro del terreno de juego se desempeñaba principalmente como lateral izquierdo, rol en el que sobresalió gracias a su velocidad, fortaleza física y capacidad para sumarse al ataque sin desatender sus labores defensivas.

Lejos del fútbol, Pineida era descrito como una persona discreta, centrada en su familia y profundamente comprometida con su papel como padre. Estaba casado con Ana Aguilar y era padre de tres hijos, quienes representaban una de sus mayores motivaciones personales.

