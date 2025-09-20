Asesinan a exfutbolista de la Liga MX del León y la UdeG

La Liga MX de futbol está de luto tras la muerte de un famoso jugador que militó en diversos equipos del continente. El atleta murió en su domicilio tras un ataque directo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y clubes donde militó lamentan su pérdida. ¿Quién era y cómo murió?

¿Quién es el futbolista que fue asesinado en Ecuador y en qué equipos jugó?

Jonathan González, era un futbolista originario de Esmeraldas, una provincia ecuatoriana reconocida por su gran aporte de talentos al fútbol, aunque también marcada por altos niveles de desigualdad y violencia. Desde temprana edad demostró un notable talento con el balón, especialmente por su rapidez, cualidad que le valieron el apodo de “Speedy”, en alusión al famoso personaje animado Speedy González.

Su debut profesional se dio en 2013 con Independiente del Valle, club en el que rápidamente se consolidó como un extremo ofensivo desequilibrante. Su destacada actuación lo llevó a ser convocado a la selección ecuatoriana sub-20 y, poco después, al equipo nacional absoluto.

En 2015, con apenas 20 años, emprendió su primera experiencia internacional en México al ser contratado por el Club León de la Liga MX, considerada una de las ligas más fuertes del continente. Aunque el proceso de adaptación no fue sencillo, logró disputar varios partidos y dejó buenas sensaciones por su velocidad y proyección ofensiva.

Posteriormente, formó parte de otros clubes del fútbol mexicano, como Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Dorados de Sinaloa. En este último equipo tuvo la oportunidad de coincidir con el astro argentino Diego Maradona, quien dirigía al conjunto sinaloense durante esa etapa.

Jonathan “Speedy” González / Redes sociales y canva

¿Cómo murió Jonathan ‘Speedy’ González?

Jonathan “Speedy” González, exjugador de los clubes mexicanos León, UdeG y Dorados, fue asesinado el viernes 19 de septiembre de 2025 en su ciudad natal, Esmeraldas, al noroeste de Ecuador. El futbolista de 29 años, quien actualmente militaba en el club 22 de Julio de la Serie B ecuatoriana , fue atacado con armas de fuego dentro de su domicilio ubicado en el sector Vista al Mar.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional del Ecuador, sujetos armados irrumpieron en la vivienda del jugador y abrieron fuego. En el atentado también resultó herida una segunda persona, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente y que falleció mientras era trasladada a un centro médico. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas y responsables del crimen.

El crimen ha generado consternación en la comunidad deportiva internacional.

¿Cómo se despidieron amigos y familiares de Jonathan “Speedy” González?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó el deceso del jugador mediante un comunicado oficial difundido la noche del viernes. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jonathan González, jugador del Club 22 de Julio. Nos solidarizamos con su familia, amigos, compañeros de equipo y todo el entorno del fútbol ecuatoriano en este difícil momento”, expresó la FEF.

También se sumaron a las condolencias sus antiguos clubes y excompañeros, quienes recordaron a González no solo por su talento dentro de la cancha, sino por su carisma fuera de ella.

Las personas cercanas a González lo recuerdan como un joven carismático, humilde y con un profundo amor por su tierra natal, Esmeraldas, adonde regresaba con frecuencia. Más allá de sus logros en la cancha, también se le reconocía por su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos locales, a quienes apoyaba activamente.

En redes como X y TikTok, se pueden leer comentarios como:



“Compartí cancha con él en fuerzas básicas, una persona alegre y profesional”,

“No puedo creer lo que pasó, un ser humano único nos deja” y

“Me tocó entrenarlo en sus inicios, siempre recordaré las ganas que él tenía de cumplir sus sueños”.

En redes sociales, usuarios y medios locales exigieron mayor protección para los atletas y un compromiso real por parte de las autoridades para frenar la violencia en regiones vulnerables como Esmeraldas.

