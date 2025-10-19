Detienen a exjugador de Tigres acusado de asesinato, ¿Quién es Edgar N?

El mundo deportivo está conmocionado por la detención de Edgar N, exjugador de las fuerzas básicas de Tigres, quien está siendo acusado de, presuntamente, asesinar a unos agentes de tránsito.

Club Tigres / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Edgar N, exjugador del club Tigres?

Todo se suscitó durante la tarde del pasado viernes 17 de octubre. De acuerdo con información reportada por las autoridades, cuatro sujetos armados les dispararon en múltiples ocasiones a dos agentes de tránsito que trabajaban sobre la avenida Obregón y el bulevar Leyva Solano en Culiacán, Sinaloa.

Las víctimas perdieron la vida de forma instantánea. En tanto que los responsables huyeron del lugar. La policía logró capturarlos poco después de su escape. Según lo reportado, se detuvo a todos los presuntos implicados, incluyendo a Edgar N.

Se informó que, en su captura, se confiscaron seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.

Los reportes preliminares indican que dos de los detenidos habrían participado directamente en el ataque contra los agentes, por lo que se iniciaron investigaciones para esclarecer el grado de culpabilidad de cada uno de los presuntos responsables.

¿Qué ha dicho el club Tigres sobre la detención de su exjugador Edgar N?

Hasta el momento, el club Tigres no se ha pronunciado ante el delito que supuestamente habría su exjugador, Edgar N. De hecho, la última publicación en las redes sociales del equipo data de hace una hora y solo es un video del partido reciente que tuvieron contra Necaxa. De igual forma, ni los familiares del atleta se han manifestado.

La noticia dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues el joven no habría tenido problemas con la ley anteriormente, así como tampoco se tenía conocimiento de que estuviera juntándose con la gente equivocada.

De acuerdo con las leyes mexicanas, la pena por el delito de homicidio varía según la gravedad del mismo. Sin embargo, en caso de ser culpable, el joven podría pasar de 20 a 50 años de prisión.

Edgar Zamudio Rosales / Redes sociales

¿Quién es Edgar Zamudio Rosales, exjugador del club Tigres detenido?

Edgar N es un jugador de fútbol, originario de Culiacán, Sinaloa, que nació en 2002. Formó parte de las fuerzas básicas del club Club Tigres (Tigres UANL) entre 2017 y 2019, como mediocampista.

Su momento más destacado fue cuando anotó un gol en el ‘Clásico Regio Sub-17’ ante Club de Fútbol Monterrey en 2019. Pese a su talento, no logró entrar al equipo principal y, desde ese entonces, se mantuvo lejos del ojo público.

