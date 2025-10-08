Productor de Danna es detenido por fraude millonario a Ricky Martin, ¿qué dice la cantante?

En medio del éxito musical de Danna, antes conocida como Danna Paola, trasciende que su exproductor, Pepe Tajonar, habría sido detenido en CDMX por, presuntamente, cometer un fraude millonario en contra de Ricky Martin. Esto es lo que se sabe.

Danna / Redes sociales

¿Qué está pasando con el exproductor de Danna?

De acuerdo con información del periodista Gil Barrera, el también exmánager de Danna fue arrestado el pasado 3 de octubre en el Aeropuerto de la Ciudad de México tras una demanda por fraude de un concierto de Ricky Martin en Puebla.

Supuestamente, Tajonar tenía que presentarse a una audiencia sobre el caso ese día. No obstante, al faltar sin ninguna explicación, las autoridades procedieron a aprehenderlo y vincularlo a proceso.

Según lo reportado, el caso asciende a los 40 millones de pesos. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas y este miércoles 8 de octubre, se llevará a cabo otra audiencia.

“Él pasó prácticamente el fin de semana en el reclusorio. Tendrá que dar cuentas el miércoles, hay una audiencia más”, expresó Barrera.

Este asunto se remonta a 2019. En aquel entonces, Ricky Martin tenía programada una presentación en el cierre de la Feria Nacional de Zacatecas. Sin embargo, esta se canceló de último momento. El cantante argumentó que hubo incumplimiento de contrato al no recibir la liquidación correspondiente.

¿Qué dijo Danna sobre el arresto de su exproductor?

Hasta el momento, Danna no se ha pronunciado sobre la detención de su exproductor Pepe Tanojar. Su última publicación en Instagram data de hace algunas horas y es con relación al más reciente álbum de su novio, Alex Hoyer.

“OUT NOW. GO GO GO. Este álbum es una locura, I’m so proud of you ,eres brillante, mi vida, let’s go”, escribió.

Cabe destacar que la cantante y Tanojar trabajaron juntos por bastante tiempo. Incluso, él fue quien produjo su gira de 2023, ‘Xt4s1s’. Dicho tour estuvo lleno de polémica, pues se cancelaron varias presentaciones por problemas con el escenario.

Mensaje de Danna / Redes sociales

¿Quién es Pepe Tanojar, exproductor de Danna, y qué ha dicho sobre su detención?

Además de haber sido productor y mánager de Danna, Pepe Tanojar también ha colaborado con diversos artistas como ‘Molotov’ y Mario Bautista. Es considerado como una de las figuras del entretenimiento mexicano más importantes.

Según Gil Barrera, el proceso en su contra se “alargó” debido a que era sumamente difícil dar con él para notificarlo. Por otra parte, se reportó que, tras su detención, Tanojar se defendió diciendo: “Tenía hasta las 9 de la noche, de acuerdo con el contrato, para hacer el depósito del millón de pesos que se tenía restante”.

También se dijo que, presuntamente, Pepe está contemplando contrademandar por toda esta situación.

