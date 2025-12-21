¡Danna rompe el silencio! Entre ser o no ser, ¿será Teresa? La actriz responde si regresa a la TV

El nombre de Danna comenzó a sonar con fuerza cada vez que se mencionaba una posible nueva versión de Teresa, la icónica telenovela que Angelique Boyer llevó al éxito. Las especulaciones crecieron como pólvora en redes sociales y entre los seguidores del melodrama, hasta que la cantante y actriz decidió romper el silencio y responder, de manera directa, si realmente está en sus planes asumir uno de los personajes más ambiciosos y polémicos de la televisión mexicana.

Danna revela si asumirá el icónico personaje de Teresa. / Foto: Redes sociales

¿De qué trata la telenovela Teresa?

Teresa, adaptación del mismo nombre original de Mimí Bechelani, es una de las telenovelas más emblemáticas de la televisión mexicana, una historia que retrata cómo la ambición puede convertirse en motor y condena al mismo tiempo. La trama sigue a Teresa Chávez, una joven bella e inteligente que creció en un entorno de carencias y que, marcada por la pobreza y por la muerte de su hermana, desarrolla un profundo resentimiento hacia la vida que le tocó. Convencida de que merece algo mejor, Teresa decide que su atractivo y astucia serán las herramientas para abrirse paso hacia el mundo de lujos y privilegios al que anhela pertenecer.

A lo largo de la historia, Teresa deja claro que nada ni nadie está por encima de su deseo de ascender socialmente. Ni el amor sincero de Mariano, su novio de origen humilde que la idolatra, logra frenar su ambición. En su camino aparece Arturo de la Barrera, un hombre exitoso con quien se casa, creyendo haber alcanzado la vida soñada. Sin embargo, una cadena de conflictos, engaños y decisiones egoístas termina por desnudar su verdadera personalidad y las consecuencias de haber puesto el poder y el estatus por encima de los afectos, convirtiendo a Teresa en un retrato intenso de la ambición llevada al extremo. Y ahora con el nombre de Danna como una de las posibles protagonistas.

Danna aclara los rumores sobre su participación como Teresa en la nueva telenovela. / Foto: Redes sociales

¿Danna será la nueva protagonista de la telenovela de Teresa?

La conversación explotó en redes sociales luego de que comenzó a circular una imagen hecha con Inteligencia Artificial (IA) de Danna con un maquillaje oscuro en los ojos, muy al estilo del personaje de Teresa, lo que desató especulaciones sobre una posible nueva versión de la icónica telenovela. Bastó esa fotografía para que los fans imaginaran a la cantante y actriz como la heredera del papel que en su momento marcó a Angelique Boyer, alimentando rumores y teorías que rápidamente se viralizaron.

Sin embargo, fue la propia Danna quien se encargó de apagar el fuego. Lejos de emitir un comunicado formal, la artista respondió con humor y contundencia desde sus redes sociales, utilizando un sticker de Wendy Guevara para desmentir los señalamientos, dejando claro que no protagonizará Teresa. La reacción, fiel a su estilo, confirmó que por ahora no hay ningún proyecto relacionado con la telenovela y que los rumores quedaron solo en el terreno de las redes sociales.

¿Quiénes protagonizaron todas las versiones de Teresa?

La historia de Teresa es una de las más emblemáticas de la televisión mexicana, no solo por la fuerza de su protagonista, sino porque ha sabido reinventarse a lo largo de las décadas sin perder su esencia: la ambición desmedida de una mujer dispuesta a todo para salir de la pobreza. Cada versión ha marcado a una generación distinta y ha reafirmado el impacto cultural de las telenovelas hechas en México.

La primera versión de Teresa se transmitió en 1959. Maricruz Olivier protagonizó esta adaptación en un papel de villana que rompió esquemas, dando vida a una mujer ambiciosa que no temía mostrar su lado más oscuro, algo poco común para la época.

En 1989, Teresa regresó a la pantalla bajo la producción de Lucy Orozco y la dirección de Antonio Serrano. Esta versión estuvo protagonizada por Salma Hayek, acompañada por Rafael Rojas y Daniel Giménez Cacho, y destacó por presentar a una Teresa más moderna y apasionada, acorde con el tono de finales de los ochenta y con una protagonista que más tarde se convertiría en una figura internacional.

La adaptación más reciente, transmitida en 2010, tuvo como protagonista a Angelique Boyer y se convirtió en un fenómeno televisivo. Esta versión revitalizó la historia para una nueva generación, mostrando a una Teresa sofisticada, manipuladora y magnética, cuya ambición quedó grabada en la memoria colectiva y reafirmó la vigencia del personaje más de medio siglo después de su creación.

