Cumbres Borrascosas: Jacob Elordi y Margot Robbie se convierten en protagonistas de telenovela

¿Te imaginas cómo sería Jacob Elordi como galán de telenovela al más puro estilo mexicano y a Margot Robbie como coprotagonista con lágrimas en cada capítulo?

¡En exclusiva en TVNotas! Un tráiler especial de Cumbres borrascosas, la nueva y audaz adaptación del clásico de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell, pero esta vez con un giro inesperado: una versión telenovelesca, exageradamente dramática y acompañada por la ‘Cumbia borrascosa’, interpretada por la cantante emergente Yvana.

Al puro estilo de los melodramas nacionales, la historia de Cathy (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi) se refleja en un auténtico melodrama con lujuria, amor y locura donde la pasión será un factor clave para su amor.

Con una introducción dramática llena de caballos, amor y lágrimas, se presenta este tráiler donde los protagonistas parecen sacados de una telenovela de época.

Cumbres Borrascosas en modo telenovela / Cortesía

¿Cómo se llamaría Cumbres borrascosas si fuera una telenovela?

Recientemente se hizo viral una entrevista de Karen Villanueva, conductora de una cadena de cine en México, donde Jacob Elordi muestra los consejos que el famoso director mexicano, Guillermo del Toro, con quien trabajó recientemente, le dio para ser todo un galán de telenovela.

El actor contó que del Toro le aconsejó inspirarse en ‘María Cristina’ como una referencia a los dramas televisivos para la creación de su personaje, mientras hacía una interpretación dramática como todo un galán de telenovelas.

Jacob Elordi se mostró como todo un galán de telenovela / Cortesía

Además, Margot Robbie fue cuestionada sobre cuál sería un buen título para la película si esta se tratara de una telenovela mexicana, a lo que ella respondió con risas: ‘Te amo, pero te odio’, un título que los fans consideraron muy apropiado para la historia.

Margot Robbie es la protagonista de Cumbres borrascosas / Cortesía

¿Quién interpreta la Cumbia borrascosa?

Yvana, una artista emergente que ha construido su carrera desde las plataformas digitales y redes sociales, aporta el tema musical de este tráiler telenovelesco.

La cantante ha logrado que su ‘Cumbia borrascosa’ se convierta en el gancho perfecto para presentar la historia como si fuera una novela de horario estelar y que se cante con el sentimiento que se merece tal momento dramático.

Cumbres Borrascosas promete mucho drama al estilo telenovela mexicana / Cortesía

¿Qué es y cuándo se estrena Cumbres borrascosas?

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, dirigida por Emerald Fenell (Saltburn) se estrenará el 12 de febrero en cines.

La cinta de Warner Bros. es uno de los estrenos más esperados de 2026 y en el elenco están también Owen Cooper, Shazad Latif, Hong Chau, Alison Oliver y Vy Nguyen.

El filme está basado en la novela de Emily Brontë que tiene desamor y obsesión, lo que ha convertido al libro en un referente de romance gótico desde su publicación en 1847.

Cumbres Borrascosas llega al cine el próximo 12 de febrero. / Cortesía

