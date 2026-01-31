¿Actor cambia las telenovelas por el fútbol? Tras sufrir devastadora pérdida, reaparece en nueva faceta

Un querido actor y conductor que a inicios de este 2026 vivió una etapa muy complicada en el aspecto personal. El presentador, que actualmente vive en Miami, atravesó un periodo de duelo por el fallecimiento de un familiar cercano. Ante esto, recientemente se dejó ver en un escenario totalmente diferente al mundo del espectáculo, y ahora será... ¿futbolista? ¡Te contamos quién es y de qué se trata!

¿Qué famoso actor de telenovelas sufrió una triste pérdida a inicios del 2026?

A principios de este 2026, Danilo Carrera, actor con amplia carrera en telenovelas, vivió un momento sumamente complicado, tras confirmarse el fallecimiento de José Leopoldo Carrera José Leopoldo Carrera Drouet, su abuelo paterno.

“ Con profundo pesar, la esposa, hijos, nietos y hermano comunican el sensible fallecimiento y se unen en oración por el eterno descanso de su alma ”, se leía en el comunicado.

Hasta ahora no se han revelado las causas de su fallecimiento. Tanto los comunicados oficiales como las palabras de la familia se limitaron a anunciar, la noticia y mencionando sobre el funeral y posteriores homenajes.

¿Danilo Carrera dejó las telenovelas para dedicarse al fútbol?

Los fans y seguidores de Danilo Carrera han quedado sorprendidos por un reciente vídeo que ya circula en redes sociales, en el que se observa al actor en un entorno totalmente diferente: en el fútbol.

Más allá de convertirse en futbolista, el actor es directivo de un histórico club de fútbol; Deportivo Quito. En la descripción de dicho TikTok, el equipo escribe lo siguiente:

“ Descubre lo que Danilo Carrera dice sobre la invitación a la fiesta de los ‘Rayados del Valle’ y su impacto en el Deportivo Quito ”, se leía en la publicación.

En los comentarios rápidamente reconocieron al famoso actor, y los mensajes notaban la sorpresa entre los internautas:



“Y este bello hombre que hace allí y no en novelas”,

“Alguien que me de contexto de a qué se dedica ahora, hizo muchas novelas aquí en México” y,

“En estos momentos me cambié de equipo lo siento”.

¿Cuál es la trayectoria de Danilo Carrera en televisión?

Danilo Carrera es un actor, modelo y presentador ecuatoriano que ha logrado consolidar una destacada carrera en la televisión internacional. Incursionó en el mundo del entretenimiento, iniciándose primero en el modelaje, ámbito en el que obtuvo reconocimiento tras participar en certámenes de belleza y campañas publicitarias.

El actor comenzó en la década del 2010 a participar en distintas telenovelas. Aquí un listado de las más conocidas:

Relaciones peligrosas (2012)

(2012) El rostro de la venganza (2012–2013)

(2012–2013) En otra piel (2014)

(2014) Señora Acero (segunda temporada)

Hijas de la luna (2018)

(2018) Sin miedo a la verdad (2018)

(2018) Quererlo todo (2020)

(2020) El amor invencible (2023)

