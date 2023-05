Danilo Carrera anuncia ruptura con su prometida: “estoy soltero”

Danilo Carrera reveló que vivió una hermosa historia junto a su prometida sin embargo ahora tiene prioridades diferentes como cuidar a su madre.



El actor de 34 años, quien se retiró de las telenovelas y se mudó a Miami para cuidar a su madre, Elsa Huerta quien actualmente enfrenta una batalla contra el cáncer, anunció que está soltero.

“Les puedo confirmar que estoy soltero. Viví un proceso muy bonito, una historia muy linda, pero, como todos saben, ahorita hay prioridades diferentes en mi vida”, declaró en entrevista Danilo Carrera a un medio latinoamericano.

El actor Danilo Carrera, quien llegó a compartir en sus redes el anillo de compromiso que le entregó a su novia, cuya identidad siempre protegió, aseguró a ¡Siéntese quien pueda! que su novia pertenecía a la realeza.

Así fue como el actor Danilo Carrera dio a conocer su compromiso. / Instagram: @danilocarrerah

“Nosotros en América Latina no estamos acostumbrados, pero en otro continente es bastante común que tenga títulos, que tiene castillos, que su familia tenga castillos”, dijo Carrera, mientras la entrevistadora interrumpió, “¿O sea si es parte de la realeza?”.

“Sí”, afirmó Danilo Carrera y agregó que por primera vez llegó a sentir que esta relación no iba a terminar, pues iba muy en serio, que hasta consideraba tener familia pues aseguró que tendría hijos muy guapos y no por él sino por ella.

En redes sociales, Elsita Huerta, comparte diversos momento al lado de sus dos hijos. / Instagram: @elsita_huerta

“Siempre me decía eso tiene fecha de caducidad y es la primera vez que no lo veo así, que no veo que mi relación se va a acabar”, comentó Danilo Carrera.

Danilo Carrera tras haber finalizado grabaciones de El Amor Invencible inicia una nueva etapa de su vida en Miami, junto a su madre Elsa Huerta, quien actualmente es la prioridad de Danilo.

“Sí”, afirmó Danilo Carrera y agregó que por primera vez llegó a sentir que esta relación no iba a terminar.

“Siempre me decía eso tiene fecha de caducidad y es la primera vez que no lo veo así, que no veo que mi relación se va a acabar”, comentó Danilo Carrera en una reciente entrevista Despierta América.