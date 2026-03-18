Mauricio Ochmann rompe el silencio con comunicado tras denuncia en su contra: “Los hechos hablan por sí solos”

Mauricio Ochmann compartió un comunicado en el que se pronunció sobre la denuncia en su contra por presunto despojo, fijando su postura ante la situación y dando a conocer su versión de los hechos, luego de que el caso saliera a la luz, te contamos qué dijo.

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¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre la denuncia por presunto despojo en Morelos? / Redes sociales

¿De qué acusan a Mauricio Ochmann?

La presunta denuncia contra Mauricio Ochmann en Morelos señala un conflicto legal relacionado con despojo de propiedad y daño en propiedad ajena, el cual ya estaría en manos de la Fiscalía estatal. De acuerdo con la información que ha trascendido, los hechos habrían ocurrido en Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, donde se ubica el conjunto habitacional involucrado.

Según la versión difundida, la denunciante, identificada como Ingrid, una mujer de la tercera edad, sostiene que el actor habría tomado decisiones que impactaron directamente el acceso a su vivienda. El señalamiento principal apunta a una intervención en el muro perimetral del lugar, lo que habría derivado en un desacuerdo por el uso de espacios comunes entre vecinos.

La supuesta denuncia indica que el conflicto inició tras la compra de un terreno contiguo por parte del actor, el cual no formaría parte del mismo fraccionamiento. Posteriormente, se habrían realizado modificaciones al muro para habilitar una entrada privada que conectara ambas propiedades, situación que, de acuerdo con la afectada, alteró la dinámica del acceso dentro del conjunto.

La denunciante afirmó que dichas acciones habrían invadido la servidumbre de paso, provocando la obstrucción total hacia su vivienda. “Me impide el acceso a mi vivienda”, declaró.

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Mauricio Ochmann responde a acusaciones legales y lanza comunicado. / Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Ochmann en su comunicado sobre la denuncia en su contra?

Mauricio Ochmann se pronunció sobre la presunta demanda en su contra y compartió un comunicado a través de su agencia, en el que abordó la información que ha circulado en distintos medios.

“Respetados amigos de la prensa, público querido y a quien le brindo mi respeto y cariño en cada proyecto que represento. Respecto a la información que está circulando en distintos medios de comunicación y en donde me señalan acciones judiciales”, expresó al inicio de su mensaje.

El actor fijó su postura sobre su trayectoria personal y profesional.

“Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos” Mauricio Ochmann

También se refirió a la forma en que se ha difundido el caso.

“Nunca será que intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en un proceso que sigue su curso”, escribió, en un mensaje en el que cuestionó las versiones que han surgido alrededor del tema.

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¡Ya habló! Mauricio Ochmann enfrenta acusaciones y envía mensaje. / Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre el uso de la fuerza tras denuncia en su contra?

Sobre los señalamientos específicos, Mauricio Ochmann negó cualquier acto relacionado con el uso de la fuerza.

Mauricio Ochmann “Los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”

Finalmente explicó que por ahora no ampliará su versión. “Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos. En este momento agradezco a quienes están conmigo y les pido comprensión al no poder aclarar y ampliar mis declaraciones como en otros momentos de mi vida”, concluyó el actor.

Al momento, las autoridades correspondientes, así como la persona denunciante no ha respondido a las declaraciones del actor. Se espera que muy pronto él comparta alguna actualización del polémico asunto.

¿Quién es Mauricio Ochmann?

Mauricio Ochmann es un actor nacido el 16 de noviembre de 1977 en Washington D. C., cuya carrera se ha desarrollado entre México y Estados Unidos, principalmente en televisión, cine y teatro. Tras formarse en Los Ángeles, participó en producciones internacionales y posteriormente regresó a México, donde obtuvo papeles protagónicos en telenovelas. Uno de sus primeros trabajos destacados fue Azul tequila, seguido de otras producciones que consolidaron su presencia en la televisión, combinando proyectos en distintas cadenas y formatos.

A lo largo de los años, también ha incursionado en el teatro y el cine, participando en montajes escénicos y películas, además de continuar activo en series y telenovelas. Su carrera ha incluido colaboraciones con distintos actores y productores, así como participación en proyectos tanto en México como en Estados Unidos.

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