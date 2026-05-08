Vadhir Derbez: Filtran mensajes del intento de extorsión al actor, ¡lo amenazaron para no denunciarlo! FOTO

La denuncia legal contra Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, sigue dando mucho de qué hablar. Tras hacerse público que una joven de 19 años lo acusó formalmente de presunto abuso, se filtran supuestos mensajes que no solo comprobarían la inocencia del actor, sino también que todo sería un intento de extorsión. Esto es lo que se sabe.

Vadhir Derbez / Mezcalent

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¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre la denuncia en su contra por presunto abuso?

De acuerdo con la carpeta de investigación exhibida por el programa ‘De primera mano’, una joven norteamericana de 19 años inició un proceso legal contra Vadhir Derbez por el delito de “violación y violación física o moral”.

En el documento, se menciona que todo ocurrió durante las grabaciones del más reciente video musical de la celebridad. Ella se desempeñaba como una de las modelos. Supuestamente, cuando ambos se quedaron solos en una habitación, él la besó y tocó sin su consentimiento.

Tras los hechos, habría pedido ayuda a los presentes, quienes, presuntamente, la ignoraron. Posteriormente, acudió a las autoridades a poner una denuncia formal.

Vadhir negó los hechos, argumentando que, a lo largo del rodaje, siempre estuvo acompañado, por lo que sería prácticamente imposible que el hecho ocurriera. En tanto que su abogado explicó que la denunciante pertenece a un grupo criminal que se dedica a extorsionar.

“Vadhir se niega a dar el dinero porque no hizo absolutamente nada. Después nos empiezan a precisar que supuestamente hubo acontecimientos en la locación del video, le mandan extractos de lo que aparentemente es la carpeta de investigación, me llama la atención que ustedes la tengan, ni siquiera nosotros la tenemos, le dicen que si no da 350 mil dólares le van a librar orden de aprehensión y lo van a detener”, reveló.

Vadhir Derbez / Mezcalent

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Filtran mensajes del presunto intento de extorsión que sufrió Vadhir Derbez

En la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, se mostraron los mensajes que Vadhir Derbez habría recibido con relación a la denuncia en su contra. En uno de los textos, se puede leer que le piden dinero a cambio de detener el proceso legal.

“Hijo de p…, sigues sin creer. No te estás metiendo con cualquier cartel, aquí sí hay estructura y no mam…, haz caso ya. Mi muchacha te dijo 350 mil dólares”. Presunto mensaje a Vadhir Derbez

En un segundo mensaje, le advertirían a Vadhir que la chica es la única que puede “detener este proceso”. Incluso le mandan fotos de la carpeta de investigación.

El cantante, quien se encontraba presente vía Zoom, expresó que sus abogados ya contrademandaron por “extorsión y delincuencia organizada”. También destacó que llegarán hasta “las últimas consecuencias” para demostrar su inocencia y hacer que la chica, así como aquellos que estén involucrados en el asunto, paguen por sus acciones.

A la par de esto, señaló no tener miedo, pues sostiene que tiene todas las pruebas que demuestran su inocencia: “Ha sido un infierno. Espero que todo tenga una resolución positiva”, declaró.

Vadhir Derbez / Redes sociales

¿Qué otros problemas legales ha enfrentado Vadhir Derbez?

Desafortunadamente, este no es el primer problema legal que enfrenta Vadhir Derbez. En 2010, cuando apenas tenía 19 años, fue acusado de presunto acoso a una menor de edad en Estados Unidos. Aunque el caso llegó a tribunales, no hubo una resolución.

En ese mismo año, fue detenido por conducir a exceso de velocidad en Florida. Se reportó que el joven se justificó diciendo que tenía que llegar a tiempo a la reservación de un restaurante.

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