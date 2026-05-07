Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, responde tras denuncia contra Vadhir Derbez: “Se hará justicia”

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, dio su opinión de la polémica que enfrenta su cuñado Vadhir Derbez por presunta violación, ¿qué dijo la influencer? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Alessandra Rosaldo explota porque se filtró cuánto dinero tendría Eugenio Derbez: “Muy delicado”, dice

Paola Dalay rompe el silencio sobre la polémica de Vadhir Derbez tras denuncia. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Vadhir Derbez y de qué fue acusado?

Durante una emisión del programa De primera mano, se difundió la carpeta de investigación del caso contra Vadhir Derbez. De acuerdo con lo revelado, el documento tendría 333 páginas y estaría vinculado a una denuncia de presunta violación presentada por una joven de 19 años, quien aseguró ser ciudadana estadounidense, los hechos se habrían cometido el pasado 2 de abril durante el último día de grabación de un video musical del cantante.

La denunciante señaló que presuntamente se encontraba en un camerino cuando el actor presuntamente se le acercó y la habría invitado a pasar a otro espacio dentro de la misma locación. Ambos habrían ingresado al camerino del cantante, donde permanecieron solos después de que salió parte del equipo de trabajo.

Tras darse a conocer el caso, Vadhir Derbez salió a negar los hechos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, destacó que su cliente rechaza las acusaciones y sostuvo que se trataría de un presunto intento de extorsión.

Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales, donde supuestamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso. La defensa señaló que también recibieron fragmentos de la supuesta carpeta de investigación y afirmó que le habrían pedido 350 mil dólares para evitar una orden de aprehensión y se trataría de una presunta mafia colombiana que se unió con delincuencia organizada mexicana.

No te pierdas: Eugenio Derbez sorprende a José Eduardo Derbez con lujoso regalo por su cumpleaños y el VIDEO se vuelve viral

Vadhir Derbez acusó un presunto intento de extorsión tras polémica demanda. / Redes sociales

¿Qué dijo Paola Dalay de la polémica de su cuñado Vadhir Derbez?

Durante un encuentro con medios, en el que estuvo presente TVNotas, Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, fue cuestionada sobre la polémica que enfrenta Vadhir Derbez en medio de una denuncia por presunta violación y un supuesto intento de extorsión.

La influencer destacó que no estaba enterada de la grave situación que vive su cuñado: “No sé nada del tema, me vengo enterando ahorita, vi el video y no me gustaría hablar de algo que no sé. Es que no sabíamos nada. No he visto a José Eduardo, me vengo enterando ahorita, no hemos hablado”.

No obstante, detalló que no debe ser una situación fácil, pues cuando Vadhir Derbez dio la cara en De primera mano se le pudo ver un semblante de preocupación y tristeza, y Paola Dalay respondió que lo que está pasando es “algo muy fuerte y no creo que le dé mucho gusto”.

“Sabe que estamos para lo que necesite y espero que se haga justicia. Es complicado, pero saldrá la verdad. Estoy en shock, habrá que ver, habrá que investigar y espero que salga la verdad. Da tristeza, le tengo un cariño y está feo ver así a alguien de tu familia. Lo único que tengo que decir es que esté tranquilo, la verdad saldrá, se hará justicia, sabe que estamos para apoyarlo”. Paola Dalay.

Al momento, solo José Eduardo Derbez y ella han dado declaraciones sobre este asunto. ¿Será que Eugenio se pronuncia?

No te pierdas: José Eduardo Derbez habla de un triste secreto de su infancia y dice que ¡no quiere que se repita con su hija!

Paola Dalay reacciona al caso de Vadhir Derbez y habla de la situación familiar. / Instagram: @paoladalay22_03

¿Quién es Paola Dalay y cuántos años tiene?

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, es una creadora de contenido nacida el 22 de marzo de 2002 en la Ciudad de México. Su presencia en redes sociales comenzó a tomar forma a partir de 2020, cuando abrió su cuenta de TikTok, plataforma en la que comparte videos relacionados con moda y rutinas de estilo de vida, conocidos como “GRWM”.

A lo largo de su actividad digital, ha reunido una comunidad de seguidores en TikTok, donde publica contenido enfocado en tendencias, outfits y momentos de su vida cotidiana. Además, mantiene presencia en Instagram, donde también comparte publicaciones relacionadas con moda y distintos aspectos de su día a día, ampliando su alcance en redes sociales.

En el ámbito personal, mantiene una relación con José Eduardo Derbez, con quien ha compartido parte de su vida familiar en plataformas digitales. Ambos se convirtieron en padres en julio de 2024, cuando nació su hija, etapa que también ha sido parte del contenido que difunden en sus cuentas

Paola Dalay tiene 24 años actualmente y José Eduardo Derbez tiene 34 años, por lo que el hijo de Victoria Ruffo le lleva 10 años a la madre de su hija.

No te pierdas: ¿Consuelo Duval “fan de la relación” de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez? Comentario desata rumores