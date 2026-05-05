Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann levantan sospechas: ¿regresaron? ¡Se les ve juntitos otra vez!

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo hasta que anunciaron su ruptura, pero ahora se les vio muy juntitos, ¿será que dónde hubo fuego, cenizas quedan? Te contamos todos los detalles.

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez terminaron en 2020. / Foto: FB/Gabriela Michel

¿Por qué terminaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La relación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez llegó a su fin tras un proceso que, según ha contado el propio actor, se dio de manera consciente y dialogada. En entrevista con Yordi Rosado, explicó que fue él quien en su momento inició la incómoda plática.

“A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: ‘creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años. Tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo y tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso, y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie’”. Mauricio Ochmann.

Durante la charla, detalló que la decisión no fue repentina, sino el resultado de un periodo en el que ya enfrentaban complicaciones, incluso, dijo “intentamos ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo; siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos y a transitar los cambios de la relación, porque cada quien lo vivió distinto”.

“Fue llegar a ese estado de entendimiento, de que somos familia por nuestra hija. Nos acompañamos y hablamos todos los días, ella se apoya en mí y yo me apoyo en ella, hemos armado una muy bonita amistad, una familia y un vínculo muy padre”, puntualizó Mauricio Ochman sobre su ruptura con Aislinn Derbez.

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Mauricio Ochmann decidió seguir otro camino sin Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se reconciliaron?

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se dejaron ver muy juntitos encendiendo las dudas de una posible reconciliación amorosa, ¿le dieron una segunda oportunidad al amor?

Y es que en las imágenes, presentadas en el programa Hoy, los actores aparecen disfrutando de un viaje, compartiendo tiempo con la hija que tienen en común. En la escena se aprecia un entorno relajado, donde los tres conviven al aire libre mientras realizan actividades propias de unas vacaciones.

Aunque su relación de pareja terminó, ambos han mantenido una convivencia cercana. No hay señales de una reconciliación sentimental, sino de una dinámica enfocada en el bienestar de la menor de edad .

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Así es como se dejaron ver juntos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. / Redes sociales

¿Cuántas veces se ha casado Mauricio Ochmann?

El actor Mauricio Ochmann se ha casado en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con María José del Valle Prieto, con quien tuvo una hija en 2004, llamada Lorenza; la relación concluyó en 2008 con su divorcio.

Años después, inició una relación con Aislinn Derbez, a quien conoció durante el rodaje de A la Mala. Se casaron en 2016, tuvieron una hija en 2018 y se divorciaron en junio de 2020, marcando el final de su segundo matrimonio.

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