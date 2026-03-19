Aislinn Derbez festeja sus 40 a lo grande ¿con Mauricio Ochmann? ¡La sorprenden con inesperado regalo!

Con risas, karaoke y mucha complicidad familiar, Aislinn Derbez celebró sus 40 años de una manera muy especial. La actriz tiró la casa por la ventana con una fiesta en la que no faltaron sus seres queridos, aunque hubo una ausencia que no pasó desapercibida.

La de su ex, Mauricio Ochmann. Eso sí, lejos de la polémica, la protagonista dejó claro que está en una etapa plena… ¡y con un regalo que ni ella misma podía creer!

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Aislinn Derbez revela cómo vivió el 2025 entre transformaciones, finales inevitables y momentos familiares que la acompañaron. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue el mejor regalo de cumpleaños de Aislinn Derbez?

Horas antes de arrancar su festejo, Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores al revelar que el mejor regalo no fue algo material, sino una experiencia única. A través de sus redes sociales, la actriz contó emocionada que tuvo la oportunidad de entrevistar nada menos que a Ryan Gosling.

“Ya voy camino a mi fiesta, pero les tengo que contar cuál fue mi mejor regalo de cumpleaños… no me la van a creer”, adelantó.

Minutos después, compartió más detalles:

“Acabo de salir de entrevistar a Ryan Gosling, estoy muy emocionada… sí me puse nerviosa, se me puso todo el pecho rojo, qué oso, pero creo que disimulé muy bien”. Aislinn Derbez

Entre risas, confesó que incluso hubo momentos de complicidad durante la charla: “Echamos desmadre… el chiste, espero que les guste”

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Aislinn Derbez festeja su cumpleaños con tremenda fiesta / Redes sociales

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¿Qué mensaje le dedicó Mauricio Ochmann a Aislinn Derbez por su cumpleaños?

Aunque no estuvieron juntos en la celebración, Mauricio Ochmann sí tuvo un gesto público con su exesposa que llamó la atención. A través de Instagram, el actor le dedicó un mensaje breve pero significativo a Aislinn Derbez.

“Happy birthday… celebramos y honramos tu vida”, escribió, acompañado de emojis festivos.

El detalle no pasó desapercibido para los fans, quienes siguen de cerca la relación cordial que mantienen pese a su separación. Aunque muchos esperaban verlo en la fiesta, su ausencia dejó claro que, si bien hay cariño, cada uno sigue su propio camino.

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Aislinn Derbez festeja su cumpleaños con tremenda fiesta / Redes sociales

¿Cómo celebró Aislinn Derbez su cumpleaños 40?

La celebración se llevó a cabo en “La sala de despecho”, un exclusivo speakeasy en la Ciudad de México que simula una tienda de abarrotes y que se convirtió en el escenario perfecto para una noche llena de música y diversión.

Aislinn Derbez llegó luciendo espectacular, con el cabello suelto en ondas naturales y una blusa escotada que resaltó su estilo relajado pero sofisticado. Fiel a su sentido del humor, incluso bromeó desde temprano: “Hoy es mi cumpleaños y mi grano lo sabe, y mis canas también”.

Entre los invitados destacaron sus hermanos, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez, además de amigos cercanos como Esmeralda Pimentel, Lety Sahagún, Sofía Niño de Rivera y Daniel Sosa.

La noche estuvo marcada por el karaoke, donde Vadhir se robó el show interpretando temas como “Estrellas de mil maneras” de Caifanes.

Entre canciones de Cristian Castro y Enrique Iglesias, pastel, risas y baile, Aislinn dejó claro que sus 40 llegan en una de sus etapas más felices.

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