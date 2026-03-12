Eugenio Derbez habla del acta de defunción de la mamá de Aislinn Derbez: “No ha de ser importante”, dice

Eugenio Derbez reaccionó a los señalamientos sobre presuntas inconsistencias en el acta de defunción de Gabriela Michel, madre de su hija Aislinn Derbez, ¿qué dijo el actor y productor de esta nueva polémica? Te contamos los detalles.

Eugenio Derbez y Gabriela Michel tuvieron una relación. / Captura de pantalla

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez confirmó el fallecimiento de su madre Gabriela Michel a través de un mensaje compartido en sus historias de Instagram el pasado 24 de noviembre. En el breve comunicado, la actriz informó que su mamá murió a causa de un infarto.

En el mismo mensaje, la actriz agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que dio a conocer la noticia. También pidió respeto ante el momento que atraviesa, señalando que busca procesar la despedida “desde un lugar de amor”, mientras permanece cerca de sus seres queridos.

La publicación concluyó con un mensaje de gratitud hacia quienes han mostrado apoyo y comprensión tras la pérdida.

“Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió la actriz al compartir el comunicado con sus seguidores.

Eugenio Derbez responde a versiones sobre el acta de defunción de Gabriela Michel. / Facebook: Gabriela Michel

¿Cuáles son las inconsistencias en el acta de defunción de la mamá de Aislinn Derbez?

La muerte de Gabriela Michel generó polémica, luego de que se dio a conocer que el proceso de sucesión testamentaria no habría podido iniciar como estaba previsto. De acuerdo con lo informado por la periodista Ana María Alvarado en Sale el sol, durante el trámite se detectaron presuntas inconsistencias en el acta de defunción, situación que habría generado dudas entre las personas involucradas en el procedimiento legal.

Según lo que se comentó, las hijas de la actriz tenían programada una cita en una notaría para comenzar formalmente con el proceso relacionado con la herencia. Sin embargo, una de las involucradas no habría asistido a la reunión debido a inquietudes sobre algunos datos registrados en el documento, lo que habría detenido momentáneamente el avance del trámite.

La periodista explicó que las inconsistencias señaladas estarían relacionadas con información como el día del fallecimiento, el lugar en el que ocurrió y la causa de muerte que aparece en el acta. “Me dicen que hay inconsistencias en el acta de defunción, cosas que no todos están en la misma sintonía, por eso hubo gente que faltó. Tienen dudas sobre el día, el lugar de la muerte y la causa. Están averiguando qué pasó”, comentó.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si estas dudas ya fueron aclaradas ni si se inició algún proceso para revisar o corregir el documento. Tampoco se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado actual del trámite legal relacionado con la sucesión.

Surgen dudas sobre el acta de defunción de Gabriela Michel y Eugenio Derbez responde. / Facebook: Gabriela Michel

¿Qué dijo Eugenio Derbez de las inconsistencias en el caso de la mamá de Aislinn Derbez?

Eugenio Derbez fue cuestionado por medios de comunicación sobre las versiones que han surgido alrededor de presuntas inconsistencias en el acta de defunción de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez. Ante las preguntas sobre el tema, el actor explicó que no tenía información sobre la situación y que no había hablado con su hija al respecto.

El comediante señaló que desconoce los detalles que se han mencionado públicamente y dejó claro que, hasta ese momento, no había recibido información directa sobre lo que ocurre con el documento relacionado con el fallecimiento de la actriz de doblaje.

“No, no tengo la menor idea. Sí, supongo, no me ha dicho nada Aislinn, no ha de ser algo importante”, expresó Eugenio Derbez.

