¿La familia P. Luche no es creación de Eugenio Derbez? Freddy Ortega de los Mascabrothers cuenta oscura verdad

Una nueva polémica rodea a Eugenio Derbez y su programa insignia, La familia P. Luche, luego de que Freddy Ortega, integrante del dúo cómico los Mascabrothers, insinuara que varias ideas que más tarde se convirtieron en éxitos ¿habrían surgido originalmente de proyectos desarrollados por él y su hermano? ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué dijo Freddy Ortega, de los Mascabrothers, sobre sus ideas?

Las declaraciones de Freddy Ortega se dieron durante una entrevista con el periodista Nayo Escobar, donde recordó antiguos proyectos que, según su versión, compartían elementos creativos que después el público vio reflejados en otros programas.

Freddy Ortega relató que cuando lanzaron el programa Diversión desconocida enfrentaron una fuerte presión por parte de la televisora: si alcanzaban 20 puntos de rating permanecerían al aire; de lo contrario, saldrían de la programación. Debutaron con 17 puntos, pero la audiencia descendió a 12, lo que marcó su salida.

Sin embargo, más allá del rating, lo que llamó la atención del comediante fue que varios de los elementos visuales y creativos de ese proyecto, habrían aparecido tiempo después en otras producciones.

“ Nadie nos conocía, todo era colores estridentes que después alguien más lo ocupó, cuadros chuecos, teníamos un sketch que se llamaba ‘El imperio contra Taca’, (…) todos llevaban peluches, y los colores de los cuadros chuecos ”, señaló Freddy.

¿Qué personajes creados por Freddy Ortega fueron presuntamente utilizados en otro programa?

El asunto no quedó ahí, la polémica creció aún más cuando Freddy Ortega insinuó que incluso el personaje de “el Lonje...” podría haberse inspirado en una idea previa desarrollada por los Mascabrothers. Aunque no acusó directamente de plagio, sus palabras reavivaron antiguos rumores que han rodeado la carrera de Derbez durante años.

Este fue el caso de Relatos macabrones, producción encabezada por los Mascabrothers y centrada en historias de terror con tintes de comedia. Según explicó, antes de que el proyecto se concretara, lo presentaron a ejecutivos de la televisora, quienes lo rechazaron argumentando que “ no daba para mucho ”.

Ortega aseguró que posteriormente surgió un personaje en otra producción que realizaba monólogos con relatos de terror, lo que él considera una fórmula similar a la que habían propuesto inicialmente. A pesar de ello, destacó que Relatos macabrones logró consolidarse y alcanzar nueve temporadas al aire.

Para el comediante, aunque algunas propuestas no prosperaron en su momento, finalmente pudieron desarrollarlas con éxito bajo su propio sello.

¿Eugenio Derbez plagió a los Mascabrothers?

Los rumores en torno al trabajo y producciones de Eugenio Derbez han estado continuamente en la polémica, este es un nuevo caso en el que sin mencionarlo, señalarían al actor y productor mexicano de manera indirecta de presuntamente plagiar o basarse en otros programas.

Durante el programa de Inés Moreno en YouTube, la periodista señaló que Freddy Ortega no es la primera persona que insinúa que pudo “basarse” en otras ideas para sus producciones:

Freddy Ortega insinúa que Derbez les robó varias ideas, entre ellas las de ‘La Familia P. Luche’. Eugenio me cae espectacular, pero Freddy no es la primera persona que dice que se piratea algunas ideas o cosas de creatividad de otras personas. Inés Moreno

Los rumores y presuntos señalamientos son meras especulaciones, por lo que no se ha confirmado de manera oficial que en efecto se trate de un plagio.

