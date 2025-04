Freddy Ortega responde a críticas por estar casado con una mujer 30 años menor que él

El comediante Freddy Ortega, que actualmente forma parte de la puesta en escena ‘Spamalot’ compartió hace unos días su opinión sobre las parejas que tiene una diferencia considerable de edad, pues él es 30 años mayor que su esposa. Él tiene 60 y ella recién cumplió los 31.

La gran diferencia que existe entre ellos, le valió severas críticas a Freddy Ortega en redes sociales. Pues muchos internautas consideraron que es un exceso y que él no debería presumir este aspecto con tanto orgullo, ante lo que el actor respondió tajante.

La pareja decidió que quería casarse después de siete meses de noviazgo. / Instagram

¿Quién es la esposa de Freddy Ortega, a quien lleva 30 años de diferencia?

La joven Cristina Lorena Rubí es una socióloga que obtuvo una maestría en Ciencias políticas y sociales, además es cantante amateur y justo el flechazo surgió por Facebook, cuando el actor vio uno de los videos en los que Cristina aparecía cantando.

En 2021 llegaron al matrimonio con una ceremonia civil en la que estuvieron acompañados de sus seres queridos más cercanos, tras siete meses de noviazgo que bastaron para convencer al comediante de que quería estar ‘toda la vida’ junto a Cristina, de quien asegura, admira su sentido del humor.

Freddy Ortega y Cristina Lorena llegaron se casaron en julio de 2021. / Instagram

¿Por qué criticaron a Freddy Ortega por la diferencia de edad con su esposa?

Durante su participación en el podcast de Karla Díaz, el comediante contó cómo fue que conoció a su esposa, Cristina, con quien se casó cuando ella solo tenía 28 años y el 56 años.

“Veo un video de una chavita cantando. Ella es treinta años menor que yo (...) Ella tiene 31 ahorita, yo tengo 60 ahorita. Y nos empezamos a ver y yo le decía: ‘A ver yo no estoy buscando nada con nadie, Yo no quiero nada’ y ¡madres!”, compartió en el episodio en donde también Susana Zabaleta fue una de las invitadas.

Lo anterior desató críticas en redes, y algunos de los comentarios que se pueden ver en el video del programa de Karla Díaz son:



“Nunca podré ver normal una pareja tan dispareja. 30 años es demasiado”,

“En inglés le dicen grooming”,

“Qué turbio”. El comediante se deshace en halagos para su esposa. / Instagram

¿Cómo respondió Freddy Ortega ante las críticas por la diferencia de edad con su esposa?

Ante la ola de críticas, el ‘Mascabrother’ compartió recientemente su punto de vista y pidió a sus detractores centrarse en problemáticas más cruciales para el país y el mundo. En entrevista con el programa ‘De primera mano’, fue tajante al enviar un mensaje para quienes criticaron su relación.

Cris y yo sabemos la historia de nosotros y cómo la llevamos y la verdad es que yo traigo un taje de buzo. Todo se me resbala Freddy Ortega

“La gente está viendo que hasta lo que no comen le haga daño. Si hay detractores, que busquen su felicidad, que no la busquen a través de mí. No es que haga para ellos, bien o mal las cosas, Cris y yo sabemos la historia de nosotros y cómo la llevamos y la verdad es que yo traigo un taje de buzo. Todo se me resbala. Sus amigos están contentos. Mis amigos están contentos. Mi familia está contenta. Su familia está contenta”, puntualizó.

Freddy añadió que contrario a lo que la gente pudiera imaginar, en su relación no existen tantas diferencias, pues la conexión que él y su esposa han logrado es muy estable y está basada en los gustos que comparten.

“Hablamos de lo mismo. Nos gusta lo mismo. Podemos ir desde un lugar cosmopolita hasta algo de niños como Disney. Nos llevamos increíble”, aseguró el actor, dejando claro que las críticas no afectan su matrimonio.